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紐約市公校開支創高 學生數、成績卻低迷

記者曹馨元／紐約報導
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隨著市長曼達尼(Zohran Mamdani)正敲定首份預算案，紐約市公校的財政...
隨著市長曼達尼(Zohran Mamdani)正敲定首份預算案，紐約市公校的財政健康引發外界關注。(記者曹馨元／攝影)

紐約市公立學校系統每年開支高達430億元，每名學生平均耗資4萬4000元，遠超全美其他大城市學區；學生人數卻持續下滑，學術成績亦屬中游，令預算監察機構及教育分析人士憂慮開支效益。

隨著市長曼達尼(Zohran Mamdani)公布首份預算案，紐約市公校的財政健康引發外界關注。公民預算委員會(CBC)執行總監賴因(Andrew Rein)直言，每名學生的花費已「不可持續」，但成績仍屬平庸，更使部分家長更傾向就讀特許學校

數據顯示，市教育局在過去十年間流失近16萬名學生，卻反而多開設39所學校；全市1600所學校中，249所的使用率不足五成，近半所學校的學生人數少於400人，其中134所更少於150人。市學校建設局(City School Construction Authority)最新報告預測，到2034至35學年，傳統公立學校的招生人數將再跌15萬3000人，降至約72萬人。

同時，根據2024年全國教育進度評估(National Assessment of Educational Progress)，全市僅三分之一的四年級學生在數學科目達標，閱讀達標率僅28%；八年級學生數學及閱讀的達標率分別為23%及29%。

開支結構方面，根據公民預算委員會的數據分析，61%的預算用於教師薪酬，比率遠高於洛杉磯與邁阿密，其中包括130億元的薪資及81億元的退休金與福利。這也使需要增聘教師的「小班制」(class size law)法案在反對者眼中更成為無法落實的天價開支。

市主計長李文(Mark Levine)同時指出，特殊教育開支亦水漲船高，相關訴訟費用急速膨脹，由2019年的5億元飆升至目前的15億元。

面對批評，市教育局發言人布朗斯坦(Nicole Brownstein)表示，曼達尼政府將積極應對相關挑戰，「紐約市公立學校將確保每名學生獲得優質教育，同時審慎運用每一分資金，在符合班級人數法規要求的同時削減多餘開支」，並將招生下滑歸因於出生率下降及人口變化等全國性趨勢。

紐約市 曼達尼 公校 特許學校 李文 市主計長 小班制

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