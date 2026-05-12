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紐約州擬加入聯邦教育抵稅計畫 亞潮萌力挺

記者曹馨元／紐約報導
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州長霍楚透露，紐約州擬加入聯邦稅收抵免獎學金計畫，允許納稅人就合規捐款獲得最高1...
州長霍楚透露，紐約州擬加入聯邦稅收抵免獎學金計畫，允許納稅人就合規捐款獲得最高1700元的聯邦稅項抵免。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)透露，紐約州擬加入聯邦稅收抵免獎學金計畫(Federal Tax-Credit Scholarship)，允許納稅人就捐款予合資格獎學金發放機構的款項，獲得最高1700元的聯邦稅項抵免；受資助學生可將款項用於私立學校學費、補習及其他教育開支。消息一出，在私立學校選擇權的支持者與公共教育倡議者之間引發截然不同的反應。

霍楚辦公室發言人沃爾納(Emma Wallner)確認州長的計畫，並表示當局正等待聯邦政府發布具體，「將徹底審查政策內容，確保當中不存在任何可能損害紐約教育體系的條款」。該計畫由聯邦政府去年通過的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)批准設立，各州州長須主動選擇加入，州內學生方可受惠。

支持者對霍楚的決定表示歡迎。全國學校選擇權倡議組織「美國兒童聯合會」(American Federation for Children)行政總裁舒爾茨(Tommy Schultz)稱，這代表著紐約家庭終於有更多的學校選擇權。

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷(Yiatin Chu)發表聲明，力挺霍楚加入計畫，指計畫可幫助中低收入家庭負擔私立學校學費、補習及STEM課外活動等開支，「每個家庭都應有為子女選擇最佳教育的自由」。

然而，批評聲音同樣強烈。州參議會主管紐約市教育事務的州參議員劉醇逸(John Liu)批評，計畫看似吸引人，「但長遠必然損害各州提供公共教育的能力」，並指全國已有多個州認清計畫的潛在危害而選擇不加入，希望紐約亦作出同樣決定。教師工會亦對霍楚的決定表示批評。

目前，全美約有29個州加入計畫，絕大多數為共和黨執政州；民主黨州長中，僅科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)決定加入，北卡羅來納州長斯坦(Josh Stein)亦表示有意跟隨。

聯邦財政部目前仍在制定計畫的具體指引，包括捐款如何惠及公校學生，以及各州能否限制獎學金機構對特定學生的歧視等問題，預計計畫於2027年實施。

霍楚 聯邦政府 紐約州 亞潮萌 劉醇逸 大而美法案

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