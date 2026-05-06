澤塔特許學校法拉盛新校區 8月開學

澤塔特許學校代表5日與法拉盛華商會(FCBA)成員座談，介紹法拉盛新校區規畫、招生資訊及學校課程特色。(記者戴慈慧 / 攝影)

服務紐約市 近4000名學生的澤塔特許公立學校(Zeta Charter Schools)5日宣布，位於法拉盛 的新校區「澤塔皇后區 法拉盛小學」將於8月開學，由Courtney Erickson出任創校校長，Ana Martinez擔任澤塔皇后區學校運營經理(School Manager)，協助新校區的籌備與運營。

新校區位於法拉盛41大道133-50號，校舍目前正在翻新，校方表示，將為低齡學生設置明亮、現代化的學習空間。學校首年將招收幼兒園及一年級學生，之後計畫逐年增設年級，最終涵蓋學前班至12年級。

新任創校校長Erickson擁有近十年K至八年級教育經驗。她此前曾任澤塔皇后區艾姆赫斯特校區(Zeta Queens Elmhurst)副校長，並帶領學生在紐約州數學考試中取得96%的通過率。

澤塔創辦人兼執行長Emily A. Kim表示，Erickson重視學術表現，也關心學生整體成長，適合帶領法拉盛新校區。

與Erickson搭檔的Ana Martinez曾擔任澤塔Inwood校區小學校長，目前負責澤塔在皇后區艾姆赫斯特及牙買加校區的運營。Martinez表示，法拉盛家庭需要穩定的學術資源與學校服務，她將與校長合作，打造一個溫暖、嚴謹且具包容性的學習環境。

澤塔特許學校 以「全人教育 」為特色，除了每日科學課程外，也安排社會情感學習(SEL)及正念(Mindfulness)課程。學生還可參與多元課外活動，包括創新實驗室(Zeta Innovation Lab)、國際象棋、足球、跆拳道、舞蹈等。

針對不少亞裔家長關心的溝通能力與自信心培養，校方在記者會中提到，學生每天都有機會練習公眾表達，並學習如何提出觀點、說明理由。校方表示，希望學生不只在學業上有穩定表現，也能培養自信與表達能力。

澤塔特許學校目前在曼哈頓上城、皇后區及布朗士共營運11所學校，分布於八個校區，提供學前班至8年級教育。校方並計畫於8月開設高中部，逐步擴展至12年級。家長如需了解更多可訪問 zetaschools.org/zeta-queens-flushing。