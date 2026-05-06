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特教、嘻哈…紐市5所全新公校今秋開學

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市五所全新公立學校將於今秋開學，分別設於皇后區及布朗士。(記者曹馨元／攝影)
紐約市五所全新公立學校將於今秋開學，分別設於皇后區及布朗士。(記者曹馨元／攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)及市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)5日宣布，五所全新公立學校將於今秋開學，分別設於皇后區布朗士，涵蓋學前班至12年級，並包括兩所專為殘障學生而設的第75學區(District 75)學校。

薩謬思表示，這批新學校旨在紓緩部分社區學額緊缺的壓力，並讓第75學區的學生能夠就近入讀，毋須長時間搭乘校巴。

五所新學校各具特色。位於皇后區長島市(Long Island City)的「文化卓越學院」(Academy of Cultural Excellence)招收學前班至五年級學生，以社區參與及專案式學習為核心，融入藝術及多元文化教學法。皇后區木邊(Woodside)的「西Q小學」(West Q Elementary)同樣招收學前班至五年級學生，著重基礎讀寫及數學能力，並以多語言為教學特色。

特殊教育方面，「布朗士藝術與探索學校」(Bronx School of Arts & Exploration)隸屬第75學區，招收幼稚園至八年級特殊學生，以藝術為核心整合學術課程，透過視覺及表演藝術支援學生的溝通能力與自主發展。「皇后區創新學習學院」(Queens Academy for Innovative Learning)亦隸屬第75學區，設於阿斯托里亞(Astoria)，招收六至十二年級學生，課程涵蓋理工科探索、社區實踐及職場學習。

其中最特別的或是「布朗士嘻哈學校」(Bronx School of Hip-Hop)，該校以嘻哈文化為教學基礎，課程涵蓋說唱、DJ、塗鴉、霹靂舞等元素，並結合音頻製作、數碼媒體及財務知識，將學術內容與真實生活經驗相連。

曼達尼表示，創新、卓越與藝術是紐約的基因，「我們的學校理應反映這一現實」。薩謬思亦強調，今年的五所新校「體現了我們擴大優質學習機會、讓每個社區每位學生受惠的堅定承諾」。

皇后區 布朗士 曼達尼 文化卓越學院 西Q小學 布朗士藝術與探索學校 布朗士嘻哈學校 皇后區創新學習學院

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