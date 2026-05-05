紐約華僑學校低年級認字賽 200學子參加

圖為周六低年級班參加比賽的同學。(主辦單位提供)

紐約華僑學校於5月2至3日舉辦低年級(幼稚園及一年級)認字比賽 ，旨在培養學生的中文能力與表達能力，同時讓學生在學習過程中感受到中文／粵語的樂趣與挑戰，多達200名學生參加。

學生們藉此次活動充分展現平日學習與練習的成果，並在彼此觀摩與交流中相互學習，奠定以中文／粵語作為第二語言的良好基礎與優勢。

圖為周日粵語班參加比賽的同學。(主辦單位提供)

校長王憲筠表示，在多元文化的學習環境中，對於沒有中文基礎的各族裔學生而言，學習中文／粵語確實充滿挑戰；然而，學生們所展現出的堅持與努力，令人深感欣慰與驕傲。她強調，學習的過程重於結果，並鼓勵學生積極參與各類比賽，發揮潛能，提升自信心與語言表達能力。

圖為周日中文班參加比賽的同學。(主辦單位提供)

此外，學校亦藉由認字、朗誦演講比賽等多元化活動，協助學生增強溝通與舞台的表演能力。能為社區學生營造一個快樂且富有成效的學習環境，學校亦深感榮幸。本次比賽不僅展現學生的學習成果與實力，也激發了學子對中文／粵語學習的熱情與興趣。

認字比賽各組前三名得獎者：

周六班幼低班：第一名Christopher Cataldi Jr，第二名 Celine Wong，第三名Zoe Blaise ； 幼高班：第一名Andrick He，第二名：Landon Lin，第三名：Dylan Li ；一年級：Maxwell Dong ，第二名：Sophia Yang， 第三名：Jasper Kong ；粵語幼低班：第一名Issac Fung, 第二名 Tiffany Yu， 第三名 Alba Luong。

周日班幼稚園：第一名 Vera Tang，第二名Abby Fung，第三名Ethyn Wu；粤语幼低班：第一名Shenyin Cordoba-Cheung，第二名Lucas Ng， 第三名 Luyin Shenyin Cordoba-Cheung。