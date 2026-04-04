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航港局設獎學金 助學子讀航空學士碩士

記者曹馨元／紐約報導
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隨著JFK的大規模改建工程如火如荼進行，紐新航港局與紐約市大合作推出獎學金，資助...
隨著JFK的大規模改建工程如火如荼進行，紐新航港局與紐約市大合作推出獎學金，資助符合條件的當地居民免費攻讀航空管理碩士學位。(取自紐新航港局官網)

隨著甘迺迪國際機場(JFK)耗資數十億元的大規模改建工程如火如荼進行，紐新航港局(Port Authority)與紐約市大(CUNY)合作，推出「JFK改建計畫獎學金」(JFK Redevelopment Opportunity Scholarship)，資助符合條件的當地居民免費攻讀航空管理碩士學位。

該獎學金計畫旨在對機場周邊社區進行人才培養投資。航港局將資助20名碩士研究生在位於牙買加(Jamaica)的紐約市大約克學院(York College)攻讀為期兩年的航空相關碩士課程，涵蓋100%的學費與雜費。課程內容包含航空財務、安全管理、機場規畫、航空公司營運、全球物流及戰略行銷。

除了學費全免，獲獎學生還能獲得在航港局及機場營運部門實習或擔任研究員的機會，直接對接航空業的人才缺口。航港局主席歐圖爾(Kevin O’Toole)表示，隨著JFK、紐瓦克(Newark)及拉瓜地亞(LaGuardia)三大機場獲得總計500億元的設施投資，現在是挖掘鄰近社區人才、培養新一代航空專業人士的最佳時機。

除研究所獎學金外，該計畫還將選拔10名應屆畢業的高中生，資助其在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)的沃恩航空科技學院(Vaughn College)攻讀航空學士學位，同樣將提供長達四年的全額學雜費。

研究所獎學金福利並非針對整個紐約市市民，而是優先錄取機場所在社區的居民。申請人須持有學士學位且擁有3.0以上的平均積點(GPA)，提供推薦信，且必須居住在皇后區東南部或納蘇郡(Nassau County)鄰近機場的特定區域。

隨著全球航空旅行復甦及機場基礎設施擴建，航空產業正面臨巨大的人才缺口。2026年秋季學期的申請現已開放，截止日期為今年初夏；有意者可登錄官網查詢詳情或提交申請https://shorturl.at/E5xPI。

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