2市議員 為布碌崙科技高中爭到500萬撥款

兩名市議員到校慶祝布碌崙科技高中獲得500萬元市府撥款。(莊文怡辦公室提供)

市議員莊文怡和市議員哈德森(Crystal Hudson)聯手為布碌崙 (布魯克林 )科技高中(Brooklyn Technical High School)爭取到500萬元市府資金。這兩位市議員最近造訪該高中，慶祝這項將在布碌崙科技高中建設一個現代化多媒體研究中心的投資計畫。

創立近百年的布碌崙科技高中是全美規模最大的STEM教育公立特殊高中，服務近6000名學生。新投資將為學生提供現代化實驗室、協作空間及尖端科技設備，支持親手實踐和創新。

「教育是世代傳承的財富，我向我們的家庭承諾，一定要努力實現，」莊文怡說：「這項投資證明，當我們為學生奮鬥時，就能為他們創造應得的機遇」。

「公立學校 是本市未來的基石，」市議員哈德森強調：「對布碌崙科技高中的投資，就是對塑造紐約未來的年輕世代的投資。我很榮幸能與市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員莊文怡攜手，確保每位學生擁有實現宏偉夢想與非凡成就所需的資源與空間。」

雖然布碌崙科技高中在市議員莊文怡的43選區之外，但該校許多學生居住在莊文怡所代表的南布碌崙社區。她多次實地考察該校校園了解學生需求，並推動升級計畫能如期實現。

布碌崙科技高中校長紐曼(David Newman)表示，「本校不僅是學生與布碌崙居民實現轉變的地方，我們還透過涵蓋布碌崙八所初中的STEM人才培育計畫服務更廣泛的群體。這項投資將為我們提供現階段亟需的協作與研究機會。」

這項500萬元的撥款是莊文怡強化第43選區公立學校整體計畫的一環，相關措施還包括在布碌崙各校增設STEM實驗室、升級禮堂設施及改善課堂科技設備。