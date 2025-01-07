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電纜受損突斷網 影響紐約市115公校教學

記者尤昱程／紐約報導
紐約市多家公立學校6日突傳網路故障中斷服務，被迫使用傳統教學模式繼續上課。(美聯社)
紐約市多家公立學校6日突傳網路故障中斷服務，被迫使用傳統教學模式繼續上課。(美聯社)

紐約市多達115所公立學校6日因光纖電纜受損遭遇網路中斷，導致部分課程被迫回歸傳統不依賴現代技術的教學模式上課。其中，布碌崙(布魯克林)和皇后區的學校受影響最為嚴重，教學進度受到干擾。

教育局(DOE)發言人賴爾(Jenna Lyle)發聲明表示，布碌崙和皇后區約有100所學校受到影響，不過他們皆已採用傳統教學方式，確保學生的學習不被中斷。她說，所有受影響的學校均使用同一家網路供應商，目前該供應商正在修復問題，希望儘快恢復服務。

教師聯合工會(United Federation of Teachers)在社群平台X上表示，實際上受影響的學校數量可能更高，接近200所，並對網路中斷對教學的影響表示關切。

市教育局進一步確認，此次中斷事件與當天少量降雪無關，降雪量不足半吋，未對基礎設施造成重大影響。市教育局尚未透露電纜受損的具體原因和網路中斷的開始時間，但承諾將繼續關注問題並及時更新情況。

市教育局自2007年起投入數億元升級學校的網路設施，旨在提升約1300所學校的網際網路速度，確保所有學生能夠使用現代化教學資源。截至2019年，市內大部分學校的網路速度已達到至少100Mbps。然而，根據2017年一份審計報告，近半數教育工作者對網速和服務穩定性表示不滿，認為無法完全滿足教學需求。

此外，數據顯示，約四分之一的紐約市家庭缺乏寬頻服務，特別是在非洲裔、西語裔、低收入和老年人家庭中比例更高，反映出教育科技化過程中，數位資源的分配不均問題仍需解決，確保所有學生能公平地獲得數位學習的機會。

教育局 布碌崙 紐約市

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