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私校學費日高 家長年收40萬也可獲補貼

記者曹馨元／紐約報導
利曼曼哈頓預備學校學費為每年6萬7300元，年收入達到60萬元的家庭若有2名孩子入學，便可獲得財務補貼。(圖片來自學校官網)
利曼曼哈頓預備學校學費為每年6萬7300元，年收入達到60萬元的家庭若有2名孩子入學，便可獲得財務補貼。(圖片來自學校官網)

紐約市私立高中學費昂貴早已不是新聞，但如今，愈來愈多私立高中願為家長提供部分財務補貼；即使這些家長已屬於全國收入最高的部分人群，但仍與私立高中裡最富有的家庭相差巨大。

位於曼哈頓金融區(FiDi)的利曼曼哈頓預備學校(Léman Manhattan Preparatory School)學費為每年6萬7300元，年收入達到60萬元的家庭若有兩名孩子入學，便可獲得財務補貼；在上東區的道頓學校(Dalton School)學費達到6萬4300元，學校表示年收入40萬、個人資產處於中低水平且有兩名子女入讀的家庭只需支付一半的學費。

私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源的路徑，而紐約市的私立學校也培養出了國務卿布林肯(Antony J. Blinken)、摩根大通首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)等極具影響力的人物。一名前私立學校招生官表示，許多學生在畢業後「會得到朋友父母公司的工作」，稱這是無法估價的價值。

財務補貼負責人與專家表示，對於收入沒有達到七位數的家長，要獨自支付私立學校的學費已經變得非常困難。私立學校顧問格利克曼(Emily Glickman)認為，私立學校的學費逐年上漲，她相信部分學校最終可能會收取高達每年10萬的學費。

格利克曼表示，在她剛剛開始擔任顧問的1999年，私立學校一般收取2萬元的學費；而在2012年，私立學校收取4萬元學費的消息還能成為新聞頭條。她預計，就讀私立學校的中產階級家庭數量將會「全面崩塌」。

根據獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的資料，過去十年來，就讀私立學校的紐約市學生比例保持穩定，約為總人數的18%，但高收入家長比以往有更多優質公立學校的選擇。

PLACE NYC創始人朱雅婷在此前採訪中表示，對於絕大多是華人移民家庭，私立學校往往是極難負擔的奢侈品；「這就是為什麼我們需要優質的公立學校資源」，朱雅婷認為，公立教育是許多新移民實現美國夢的唯一出路。

紐約市 曼哈頓 移民

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