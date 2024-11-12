川普回鍋 市公校憂反移民言論重回校園

紐約市公立學校的部分教職工擔心，川普的成功當選以及其對待移民的強硬態度，將導致反移民言論重回校園，對移民學生造成身心靈傷害。(路透)

紐約市 公立學校的部分教職工擔心，共和黨候選人川普 (Donald Trump)的成功當選，以及其對待移民 的強硬態度，將導致反移民言論重回校園，對移民學生造成身心靈傷害。

在大選結果出爐後，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)發送了一封郵件給市公立學校系統，敦促學生及教職工禮貌、尊重地對待彼此；「我鼓勵所有人，包括教育工作者、校領導、家長及社區成員，與學生討論這場選舉，並在此過程中樹立文明論述的典範」。

川普在競選活動中曾多次宣揚「移民造成犯罪和騷亂」的論調；在其麥迪遜花園廣場的競選集會中，川普也稱「委內瑞拉黑幫」在紐約市無證客收容所內招兵買馬。

據每日新聞報導，大選日後的第一天，一名布碌崙(布魯克林)一所學校的教師，就發現有學生在針對墨西哥移民出言不遜，開具冒犯性的玩笑。在本學年，紐約市公立學校內共有17萬4014名英語學習者，這通常意味著他們是英語仍不熟練的新移民，而這部分學生也是最容易面臨反移民言論的群體。

一名史岱文森高中(Stuyvesant HS)高三學生的家長焦女士表示，她並不擔心學校裡有反移民的觀點，一來是因為她認為「在紐約，對移民還是比較友好」，二來是因為史岱文森的亞裔學生占比約70%，大多數學生也是移民後代。焦女士分享到，在大選期間一位老師曾問過孩子班上學生支持哪一位候選人，「全班只有一個人支持川普」，雖然其餘學生都對這位同學的觀點表示不解，但整體的討論環境「還是非常平和的」。

而布朗士科技高中(Bronx Science)一名高二學生的家長劉女士則表示，女兒反映，因為學業壓力大，學校裡並沒有太多關於大選的討論；歷史課上老師曾問是否有針對選舉的問題，提問的學生也寥寥無幾。