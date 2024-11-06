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2027年後紐約州拿高中文憑 將不再要求州會考

記者曹馨元／紐約報導
紐約州教育官員4日宣布，2027年畢業的高中生預計將會是紐約州最後一批需要通過州會考才能獲得高中畢業證的學生。(路透)
紐約州教育官員4日宣布，2027年畢業的高中生預計將會是紐約州最後一批需要通過州會考才能獲得高中畢業證的學生。(路透)

紐約州教育廳日前宣布，2027年畢業的高中生預計將會是紐約州最後一批需要通過州會考才能獲得高中畢業證的學生；取而代之的衡量標準是一系列能夠證明學生知識和技能的活動，而三個不同等級的畢業文憑也將合併為一。

全美僅存八個州要求畢業生通過類似的州會考，而紐約州是其中之一。目前，紐約州的大部分畢業生需要通過英語語言藝術、數學、社會研究和科學等五門核心科目的會考才可畢業；但目前並沒有足夠的研究證明來支撐標準化考試的效用。根據目前已提交給執法委員的重新定義畢業標準的五年計畫，2028年1月舉行的州會考將是第一個非強制性考試。

州教育廳官員提議，在州會考之外，學生還可以通過一系列的活動來證明自己在以下七個關鍵領域的知識和技能：批判性思維、有效溝通技巧、文化與社會共情能力、創新性解決問題、跨內容領域的讀寫能力及全球公民地位。在政府收到的調查回應中，許多受訪者表示新的畢業標準可以提供給學生一個深入課程的機會；教師也指出，實習、作品集等讓學生可以展現自己對課程的理解。

此項提案可能會在新年後提交董事會進行表決，若通過，從本學年起，州教育廳將允許符合資格的學生因「生活中的重要事件」而申請豁免6月的州會考。而整體計畫將於2029年秋季前分期實施，屆時教育部將推出新的評估標準和適用全州的成績單範本。

不過，部分華裔家長認為，州會考的一系列代替選擇將放寬高中畢業標準，因此而無法提高學生學習質量。華裔家長朱雅婷表示，紐約市學生的大學準備程度(College Readiness) 來看，英語科目的準備程度達到六成，數學科目僅有四成。「我相信高標準和客觀標準，取消州會考只會讓學生更容易畢業，而不會提高教學成果」。

會考 紐約州 華裔

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