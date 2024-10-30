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如何申請理想大學？ 紐約高中名校升學輔導員支招

紐約訊
湯森哈裡斯高中升學輔導員王稚鶴將在11月16日(周六)升大學教育講座中教你「如何申請理想的大學」。(陳婉菱╱攝影)
湯森哈裡斯高中升學輔導員王稚鶴將在11月16日(周六)升大學教育講座中教你「如何申請理想的大學」。(陳婉菱╱攝影)

每年秋天，美國高中應屆畢業生開始緊張地為申請大學做各種準備工作。要順利完成大學申請，除自己需做好書面工作外，學生們還需要與家長、課堂老師和輔導教師(Guidance Counselor)進行溝通，來確認申請哪些大學及什麼時間點進行申請。世界日報將於2024年11月16日(周六)於法拉盛喜來登飯店7樓舉辦「升大學教育講座」，帶來更多資訊給家長及即將申請大學的華人學生們，一些資訊及方向。

王稚鶴(Jeremy Wang)是位現任湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)的中英文雙語輔導老師，並擔任大學升學指導。他在紐約市教育局已服務超過20年，具有豐富的初中和高中教學經驗。他曾在皇后區216初中任職八年，隨後在史岱文森高中擔任大學升學指導九年。2024年是他在湯森哈裡斯高中的第十年，長期致力於幫助學生申請理想大學。他熱愛教育，對學生全心投入，並積極與學生、家長及學校團隊合作，獲得廣泛讚譽和認可。

他曾多次受邀在紐約市教育局、紐約教師工會及華人家長會等機構中，分享有關學生成長、初中升高中及高中升大學的寶貴經驗與見解。在11月16日即將舉行的升大學教育講座中，王稚鶴將深入探討「如何申請理想的大學」，幫助學生在4000多所美國大學中找到最適合自己的學校。

王稚鶴將分享如何有效地選擇「理想大學」、「目標大學」及「有把握入圍」的學校，並根據學術成績、招生率等客觀指標進行規畫。此外，他還會討論在大學申請過程中應考慮的其他因素，包括學校的地理位置、校園文化、學費及助學金政策、畢業生的就業前景等。這次講座將為學生和家長提供實用的申請策略，幫助他們在大學申請過程中做出明智的選擇。

世界日報主辦的「升大學教育講座」將於11月16日於法拉盛喜來登7樓Gallery舉行，歡迎華人家長帶著家中就讀高中的孩子參加講座，現場座位有限，請提前報名參加，線上報名：https://bit.ly/edu1116。電話報名：(718) 746-8889轉213。

華人 升學 法拉盛

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