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紐約市513所高初中 今秋將採用新數學課程

記者范航瑜／紐約報導
市教育局總監班克斯(左)在5月教師工會會議上，讚揚了紐約市的新閱讀課程。(記者范航瑜／攝影)
市教育局總監班克斯(左)在5月教師工會會議上，讚揚了紐約市的新閱讀課程。(記者范航瑜／攝影)

繼閱讀輔導項目「NYC Reads」後，市教育局日前再推出「紐約市數學計畫」(NYC Solves)，以幫助學生提高數學成績，同時成立「兼容與無障礙學習部」(Division of Inclusive and Accessible Learning, DIAL)，為英文非母語者及殘障人士提供支持。

「紐約市數學計畫」概覽顯示，在未來幾年內，全市高中的數學教學將採用一個名為「說明性數學」(Illustrative Mathematics)的統一課程；對於初中，各學區將從預先批准的課程列表中選擇適合的課程教學。

「說明性數學」將通過強化教師指導，幫助學生建立對數學概念的理解，而不是單純依賴程序化的步驟；今年秋季，全市八個學區的93所初中、420所高中將使用新課程，後續還將擴展到小學，而目前有六所高中被豁免使用這些課程，具體名單尚未透露。

目前自願參與的八個初中學區分別為曼哈頓第二學區、布朗士第七學區、第11學區和第12學區、布碌崙(布魯克林)第14學區、第15學區、第32學區，以及皇后區第26學區。

當局表示，學生長期存在的數學恐懼仍需解決，數據顯示，高年級學生的數學成績表現停滯不前，特別是非洲裔和西語裔學生；全州只有47.8%的中學生在州數學考試中達到熟練的標準，非洲裔學生中的占比為34.3%，而亞裔學生則高達77.6%。

與此同時，當局也宣布成立「兼容和無障礙學習部」，專注於支持多語種學習者和有障礙的學生；市長亞當斯(Eric Adams)透露自己也遭閱讀障礙困擾，能夠理解學生在學校遇到困難的感受，「新部門將幫助有需要的學生，使每個學生都能在學術上取得優異成績，無論他們的背景或需求如何」，亞當斯說。

「紐約市數學計畫」建立在「閱讀計畫」的基礎上，今年9月，從幼兒園到五年級的紐約市所有公校，都將開始採用新的閱讀課程，但預計每年將耗資3500萬元購買新教材和招聘老師，市議會曾質疑其可持續性。

學區 紐約市 亞當斯

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