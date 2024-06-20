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紐約客談／記錄教育平權 華人更能共情

紐約客談

高院去年裁定，針對各大學在招生中將申請者種族納入考量的「平權措施」違憲，終結了採用近半世紀的「維護多樣性」方法。消息一出，眾多華人及團體歡呼雀躍，認為裁決加大了子女進入名校的機會，帶來了教育公平。

在這個歷史性的決定背後，也有華人導演在默默記錄著全部過程，從支持者的造勢活動到法院外的抗議示威，他們所完成的紀錄片，不僅捕捉到重大事件的現場氣氛，還深入探訪了各方人士的觀點和思考。從片中不難察覺，由華人導演來拍攝此華人主要的歷史性訴訟，更能共情華人社群的立場和感受。

從片中人物來看，出鏡的大量受訪者都為華人，不論是學生、家長，還是教育人士和抗議運動的組織者，甚至有許多紐約華人社區的代表。導演則很好地反映了他們所經歷的「共同創傷」，即付出成倍的努力卻仍因「平權措施」而面臨制度性的障礙和偏見。

就連導演自己也說，華人之所以反對平權措施，原因之一便是多人對文革存有心理陰影，因此對於任何形式的社會工程或配額制度都持懷疑態度。由此可見，華人導演對於歷史和文化因素的了解尤其深刻，更明白華人及其後裔在教育上所付出的巨大努力，和被平權措施影響後的失落感。

儘管有聲音指華人在此議題中被利用，但不爭的事實就是，華人學子正不斷受到教育機會不平等的影響。這些真實的故事和感受，結合導演對於歷史的深入挖掘和文化的敏感理解，讓整部紀錄片不只是探討一項政策的影響，而是深入到每一個人的生活實際，引發更廣泛的反思。

華人 平權 高院

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