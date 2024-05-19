拓展學前教育 長島10學區獲州府撥款

紐約州教育廳近日向64個學區撥款3400萬元，用於建立或擴大其學前教育項目，長島有10個學區獲得了資金。(市教育局提供)

紐約州 教育廳近日向64個學區 撥款3400萬元，用於建立或擴大其學前教育項目，這些學區大都位於非城市地帶，而靠近紐約市的長島 有10個學區獲得了資金，有助於他們為更多兒童提供學前服務。

長島10個區中，獲得州撥款最多的區是花園城，有近240萬元。另外還有河頭(Riverhead)獲得了大約100萬元的獎金，而法明岱爾(Farmingdale)和賽奧塞(Syosset)各獲得了90多萬元， 西福德(Seaford)、蠔灣鎮(Oyster Bay)、莫爾文(Malverne)也分別獲取了72萬元、66萬元、47萬元；洛克維爾(Rockville)、梅里克(Merrick)、平原鎮(Plainview)均獲得36萬元。

這些地區將能夠在2024-25學年開展為期180天的項目，為學前項目提供更多座位，以梅里克學區為例，兩年前開始普及學前教育項目時，只有81名學生。而今年，該項目擴大到101個，並將繼續增長，而有了州政府的撥款，該地區預計將再創造36個席位，這意味著它將把等候名單上的16個孩子全部安排入學，還剩餘20個席位。

紐約州府表示，所有公共學區都有資格申請競爭性撥款。發放基於以下因素，包括該地區為社區最需要的學校和學生提供服務的計畫、現有學前服務的水平，以及該地區計畫在多大程度上最大限度地為符合條件的四歲兒童提供服務。

根據紐約州早期教育辦公室(Office of Early Learning)彙編的數據，長島在2022到2023年，大約有59%的四歲兒童參加了半天或全天的學前班，低於全州77%的比例。不過這相比前幾年，該比例已經有所擴大，在2019到2020年，長島只有32%的四歲兒童得到了服務。

市教育局總監班克斯(David Banks)此前在15日的市議會教育預算聽證會表示，市府無法提供資金支持所有教育項目，其中包括1億7000萬元的學前班項目資金。