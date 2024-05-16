華人留學生歡慶畢業 首盼能留美國

來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

作為全國史上最古老的私立研究型大學之一，紐約大學(NYU)以優秀的學術實力、位於紐約市 的優越地點著稱，多年來吸引大量海外留學生就讀；在2024屆畢業典禮於15日舉辦時，有大量來自中國的學生攜親友參加，並以不同方式展望未來。

根據統計，亞裔 為紐大學生中第二大族群，僅次於白人學生。以2023年秋季的入學新生為例，亞裔學生所占比例為19%。在本次畢業的2萬2000名學生中，也可見有大量華裔學生，其中多數與專程從中國前往紐約的家人一同參加。

當中，來自廣州的黎同學和從香港前來的母親及家人共同出席，幾人在場館外手持學院旗幟拍攝多組照片，以記錄「多年努力學習的成果」。畢業於文化、教育與人類發展(Culture, Education, and Human Development)學院的黎同學，所學專業為媒體、文化與傳播(Media, Culture, and Communication)，曾休學一年的她對畢業典禮感到興奮和感慨。

她說，自己已幸運地尋得金融工作，雖不是專業直接的對口領域，但相信其具備更好的晉升和薪資前景，且雇主提供擔保抽籤工作簽證 ，相信擁有三年工作時擔保抽籤(OPT)的自己「運氣不會太差」。談及未來，黎同學表示留美為第一選擇，因此在求職期間並未將薪資放在考量首位，反將是否擔保作為最重要因素。

畢業社會工作學院的賀同學(左)與朋友。(賀同學提供)

來自社會工作(Social Work)學院的畢業生賀同學則說，目前仍在努力求職中，且感覺難度較大。她坦言，雖然自己在學期間積累了豐富的實習經驗，也參加了不少志願服務活動，但此專業相較其它較為冷門，且自己作為國際生也更難找到願意處理簽證和工作許可方面程序的雇主。

儘管如此，賀同學坦言，當下更需享受畢業的喜悅與成就感，並計畫和朋友一同自駕旅行，而找工作這一「頭疼之事」，待旅行結束後再全心投入，畢竟「回北京也不是不行」。