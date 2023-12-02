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華人家長 質疑小班制落地問題

記者鄭怡嫣／紐約報導
針對已經上路的小班案，法拉盛公民協會(Queensboro Hill Flushing Civic Association)日前在法拉盛圖書館舉辦討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)
針對已經上路的小班案，法拉盛公民協會(Queensboro Hill Flushing Civic Association)日前在法拉盛圖書館舉辦討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對已經上路的小班制方案，法拉盛公民協會(Queensboro Hill Flushing Civic Association)日前在法拉盛圖書館舉辦討論會，多名華裔學區委員質疑小班案的落地問題，指在本就過度擁擠的學區，難以安置因超出小班限數的學生，且無建造新校的充分資金，州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸回應，小班是紐約上訴法院定義的「良好的基本教育」權益，敦促家長們監督及向市教育局反應，使當局能全面貫徹小班案。

小班案歷來受到不少爭議，反對一方在肯定其能改善教學質量的初衷同時，也一直質疑它的落地問題。11月30日的會議座無虛席，多位華人家長及學委均提出疑慮。

針對已經上路的小班案，法拉盛公民協會(Queensboro Hill Flush...
針對已經上路的小班案，法拉盛公民協會(Queensboro Hill Flushing Civic Association)日前在法拉盛圖書館舉辦討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)

第25學區學委主席余永妍表示，在討論會舉行的數天之前，該學區已舉辦一次特殊會議，收集家長針對小班案的意見，他們既憂慮因小班案挹注的資金，恐會導致削減諸如「夏季崛起」(Summer Rising)的免費熱門項目；此外25學區已經過度擁擠，如何調整學校分區(rezoning)、安置超出小班限數的學生也都是大問題。

第26學區學委主席司徒弼表示，實際層面小班案難以施行，160至200所學校需擴建來符合小班規定，這是市教育局五年內完成不了的任務，他們也沒有足夠的資金，需要在項目和項目之間作出艱難的選擇。前學委朱雅婷則表示，她成長的25學區和東北皇后區學區都已經過度擁擠，孩子無處可去，他們也值得有音樂、藝術及特殊項目的支持。

劉醇逸對此回應，紐約州加碼了「基金援助」(Foundation Aid)資金，全額資助紐約市公校，然而市府在接收更多教育資金同時也砍削了教育經費，十分不當。市教育局為了符合小班法規定，應該制訂各項計畫，加建新教室、新樓及新校，而當局因小班制顧此失彼，取消科學、藝術、體育教室而用作普通教室容納更多學生，則是最懶、最不可行的方法。

劉醇逸說，家長不應該在小班制和部分項目之間作「不切實際」的抉擇，而是要一起敦促市教育局，呼籲當局制定更周密與詳細的計畫及時間線，採取實際的行動。

教育局 學區 法拉盛

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