紐約公校小班案今秋起實施 報告：市府需每年耗費近20億元

根據小班制法案，幼稚園至三年級的班級人數將被限制在20名學生以下，四至八年級在23名以下，高中班級則在25名以下。Getty Images

根據紐約市 獨立預算 辦公室(IBO)的最新報告，在去年秋天過關的公校小班制法案一旦全面實施，紐約市每年可能花費近20億元，市府或將面臨財政及各方面的挑戰。

小班案在去年9月由州長霍楚(Kathy Hochul)簽字成法，對部分家長及隸屬教師工會(UFT)的教師而言可謂為重大的勝利成果，數十年來，他們一直在推動降低班級人數，認為這對學生的學習、成績及行為均有正面影響。不過對紐約市府，如何在小班案實施後找到資金、場地、雇員均是挑戰。

根據市獨立預算辦公室的報告，減少班級規模必須與聘請高質量教師所結合，而根據估算，全市最終可能需要新聘請1萬7700名教師，每年花費16億至19億元。市府公布的新預算案要求減少空缺職位，這一要求也可能需要撤銷，以期小班案在五年內達標。

市教育局 發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，這份報告顯示了市教育總監班克斯(David Banks)一直以來的 說法：雖然市府支持減少班級規模，但這項未獲資金支持的法案，將需要面臨很實質與很大程度的取捨和選擇。

根據小班制法案，幼稚園至三年級的班級人數將被限制在20名學生以下，四至八年級在23名以下，高中班級則在25名以下。作為對比，此前的規定為幼稚園班級上限為25名學生，一至六年級為32至33名，中學為30至33名，高中為34名。

新的班級人數限制須從今秋開始分階段實施，並在五年內在全市推行。如得到教育部門及教師和校長工會批准，學校可以豁免學生人數限制。目前，全市已有39%班級達人數上限要求，接近下一學年40%班級需符合要求的標準。

而如果紐約市屆時未能遵守這一法案，可能會失去部分州級撥款，日前，市長亞當斯(Eric Adams)已召集小班案的專門工作小組，以協助達成法案要求。

此前，部分華人家長及教育維權人士，均曾對小班案提出意見，他們表示許多學區已經過度擁擠，難以建新樓或新校，小班案實施後，經費預計也將「此消彼長」，諸如STEM、資優班、AP大學先修課程等，勢必將減少名額。此外他們也擔心施行後，好學區的學生恐被迫遷到其他學區就讀，籲州長進一步修正該項法案。