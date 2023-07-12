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鄭永佳攜社區機構 開線上免費公民班

記者顏潔恩／紐約報導

由繁榮布碌崙(布魯克林)協會(BBA)、高躍紐約(Go Places NY)舉辦、8大道州眾議員鄭永佳辦公室、紐約社區聯盟協辦的免費公民班，日前已在線上授課，為要考公民的民眾準備習題、模擬教學，並以此鼓勵人們入籍成為美國公民，通過參政改變華人在美命運。

課程將以中、英雙語教課，從即日起至8月18日(周五)共六周，每周一至周四晚上7時至9時進行線上教學，為民眾準備100個有關美國歷史、常識習題、以及讀寫題的教學，民眾可插班上課；考公民前須填寫的N400表格，內容有大量關於身分背景、健康等個人信息，與面試官面談時，也會隨機抽取當中的題目詢問，因此在每周日的下午1時至5時，也會舉行線上的表格填寫教學、模擬問答考試。

鄭永佳辦公室華裔助理凌飛表示，此課程為之前便想在華社推動「深耕計畫」的一部分，不是教民眾如何投機取巧拿下公民權，更重要的是提升華人的公民意識，因此將著重公民和選民教育，「這樣才能讓華人社區由綠卡變成公民、公民變成選民，進而來推動華社的價值觀，達到維權目的。」

10日晚首次上課時，凌飛透露不少華人抱怨美國入籍考試難度提高，特別口語方面令英語水平較低者難過關；他回應，考公民本來就是要增加民眾對美國歷史、政治體制等的認識，並掌握足夠的英語表達能力，在這裡生活，「不管多難，每個公民應自身提高各方面的能力，將來在美國社會也不會因為害怕說英文」，而最直接的學習方式就是「多聽、多讀、多看、多寫」。

他表示，原本也想要同步開設線下課程，但想必是時間上難以協調，所以報名的人很少，才全部轉為線上，考慮到民眾的需求，日後也將再辦相關課程，民眾可撥電至(212) 518-8855報名。

華人 布碌崙 眾議員

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