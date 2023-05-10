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紐約市府斥3500萬 提高公校生閱讀水平

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市長亞當、市教育總監班克斯9日宣布，將推出「紐約市閱讀計畫」，重在提升幼兒至五年級生的閱讀水平。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當、市教育總監班克斯9日宣布，將推出「紐約市閱讀計畫」，重在提升幼兒至五年級生的閱讀水平。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)9日宣布，將推出「紐約市閱讀計畫」(NYC Reads)，旨在提升幼兒至五年級生的閱讀水平；該項目將耗資3500萬元投入課程設計、用於教師和工作人員的培訓，並在今年秋季便開始實行。

數據顯示，州評估考試結果一直表明，紐約市學生的閱讀水平不佳，相比其他地區的學生來得差，且持續呈下降趨勢，其中不精通英語的亞裔學生達30%、白人33%、西語裔和非洲裔分別最高占63%和64%；「培養閱讀是紐約市公校的核心重點、最當前的優先事項」，亞當斯表示，確保課堂教學植根於閱讀這門科學，並為學生提供自主閱讀所需的基本技能，計畫的目標是讓每個學生在三年級以前達到其適當年級的閱讀水平。

根據計畫，自今年9月起，紐約市所有公校的幼兒教育項目都將採用「創意課程」(The Creative Curriculum)，通過兒童評估系統「年齡和階段」篩選，以此根據每個學生的獨特需求量身定製學習方案，其中最為強調單詞發音、語音識別、奠定識字基礎等；參與該項目的相關人員將在春季、夏季期間接受密集的專業訓練，為開課做準備。

另一方面，從新學年開始，紐約市15個學區首先試點，學監(Superintendent)將在三種課程中作選擇，給小學生提供最合適的學習材料；在第二階段，其餘的17個學區將在2023年秋季購買新的課程材料，並用一年時間為2024新學年全面實施作準備。

對於有特殊需求的學生，課程材料將根據他們的需求個別提供，而特殊教育辦公室(Special Education Office)也將帶來各方面的支持。班克斯也指出，這是市府首次以來針對擁有閱讀障礙的學生，進行最大規模的專業指導、特殊教育開發項目，也是有史以來的投資。

紐約市 教育總監 亞當斯

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