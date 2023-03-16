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聯邦援助金明年到期 早教、雙語項目堪憂

記者張心／紐約報導
市議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(中)要求市教育局，將公校安全、移民家庭、校車服務等列為首要資助任務。(市議會提供)
市議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(中)要求市教育局，將公校安全、移民家庭、校車服務等列為首要資助任務。(市議會提供)

紐約市議會教育委員會15日警告，聯邦疫情援助金將於2024年秋天失效，全市教育預算和各類教育項目都將處於危險中，市議會預估需至少7億元保證多項惠及全民的免費教育項目繼續運轉，並要求市教育局將公校安全、移民家庭、校車服務等列為首要資助任務。

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)聯合市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(Althea Stevens)等舉行集會，在當日針對市教育局的初步預算聽證會前，陳述市議會教育委員會的預算爭取目標和優先教學任務。

喬瑟夫表示，聯邦疫情援助金將於2024年秋天失效，委員會預估將需至少7億元保證「全民早教」、「夏季崛起」、失讀症(Dyslexia)篩查、社區學校興建、移民學生雙語教學等免費項目的持續進行，「市教育局還沒有提出計畫，不確定要如何維繫這些項目。」

她也公開市議會教育委員會主張的三個首要資助目標，分別為移民家庭、公校安全和弱勢青少年。擴大「承諾紐約」(Promise NYC)計畫，為無證兒童提供教學援助；關注中學生心理健康，招募更多社工。對於低收入家庭、殘疾學生等弱勢群體，更應確保校車服務涵蓋這些人群，並保證他們居住的遊民所和平價屋有充分的資金。

「紐約市目前從州府獲得更多教育預算，還有聯邦疫情援助金未用完，市教育局應思考，怎麼把經費撥給公校，滿足學生需求。」兒童維權組織Advocates for Children政策主任利維恩(Randi Levine)說。

市議會教育委員會主席喬瑟夫警告，聯邦疫情救濟金將於2024年秋天失效，要求市教育...
市議會教育委員會主席喬瑟夫警告，聯邦疫情救濟金將於2024年秋天失效，要求市教育局立刻給出詳細計畫。（市議會提供）
抗議者要求市教育局不要再削減教育經費。（市議會提供）
抗議者要求市教育局不要再削減教育經費。（市議會提供）

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