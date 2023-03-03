紐約16女市議員提案：設全民免費托兒所

市議會提案要求創立全民免費托兒系統。(市長辦公室提供)

紐約市 議會16位女議員2日聯合提案，要求創立全民免費托兒系統(Free Universal Child Care)，並設幼兒托育辦公室，監督該提案通過後的政策推行，保證包括無證移民在內的所有紐約市兒童，都能獲得免費托兒服務。

這項由女性議員為主導的提案，經過一年同各方磋商後成行，參考世界各地托兒政策，希望重新構想紐約市的托兒服務，創造平等的育兒機會。

主提案人、市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)表示，居民對於普及化、免費托兒服務需求高。目前，紐約市托兒所平均年費達1萬至2萬元。托兒所工作人員主要為少數族裔和移民婦女，屬於全市收入最低的3%，雇主又常不得不貸款 支薪、維持機構。

提案旨在減輕家庭負擔，支持和擴大早期托兒機構。要求出生六周至五歲的兒童都能獲得免費、高質量的托兒服務；托兒所增加開放時間，並保證無證移民家庭 兒童也能進入。提案建議提升托兒機構數量，確保工作人員薪酬，為相關小商家提供機會，利用閒置商業和社區用地建托兒所。

她希望提案能夠在史上女性議員占多數的紐約市議會通過。市議員李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)、利華娜(Carlina Rivera)、高步邇(Gale Brewer)等16名女性議員均表示支持。