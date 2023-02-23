挺霍楚 2紐約前州長贊成增特許學校
紐約州前州長帕特生(David Paterson)和柏德基(George Pataki)22日表態，支持現任州長霍楚(Kathy Hochul)提出的「取消特許學校上限」計畫，他們認為特許學校打破種族主義壁壘，給予少數族裔學生更多獲得優質教育的機會。
作為在哈林區(Harlem)出生的非洲裔，民主黨籍前州長帕特生對霍楚的提議表示讚賞。他在十多年前推動紐約市特許學校數量提升，對於這些年全市特許學校「寸步難行」的局面深感惋惜，「霍楚的計畫是少數族裔學生的勝利。特許學校有助打破傳統公校中對非洲裔等學生的。」
帕特生對不同利益團體就特許學校而產生的紛爭痛心，「這種政治遊戲沒有為學生們考慮。」他認為特許學校在教育工作上非常認真，應得到政府支持。
在1998年批准特許學校在紐約州經營權的共和黨籍前州長柏德基，指目前特許學校發展困境是一些左派民選官員造成，「反對特許學校的人尤其是左派民代，都有教師工會和教育機構的授意。」他批評這些民選官員「不道德」，並認為立法機構阻止政府擴大對特許學校的撥款是「絕對的種族主義」。
「這就是歧視和不公正。事實證明特許學校是成功的教育方式，沒理由為優質教育設天花板上限。」柏德基表示，教育已經成為民權問題，立法機構應該給霍楚一些空間，「她的提議非常好，我親眼看到特許學校抽籤時，家長焦急等待，還有沒中籤者的表情。」
民主黨前州參議員迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)作為少數在任時支持特許學校的民選官員，批評「試圖阻止特許學校的人就是種族主義者」，「特許學校正幫助非洲裔、西語裔等少數族裔學生，需要州長和議會擴大這些學校。」
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