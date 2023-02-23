挺霍楚 2紐約前州長贊成增特許學校

霍楚新財年撥款教育345億元，史上最高，並提鬆綁紐約市特許學校數量。。(州長辦公室提供)

紐約州前州長帕特生(David Paterson)和柏德基(George Pataki)22日表態，支持現任州長霍楚 (Kathy Hochul)提出的「取消特許學校上限」計畫，他們認為特許學校打破種族主義 壁壘，給予少數族裔學生更多獲得優質教育 的機會。

民主黨前州長帕特生支持增加特許學校，認為這能打破種族主義壁壘。(美聯社)

作為在哈林區(Harlem)出生的非洲裔，民主黨籍前州長帕特生對霍楚的提議表示讚賞。他在十多年前推動紐約市特許學校數量提升，對於這些年全市特許學校「寸步難行」的局面深感惋惜，「霍楚的計畫是少數族裔學生的勝利。特許學校有助打破傳統公校中對非洲裔等學生的。」

帕特生對不同利益團體就特許學校而產生的紛爭痛心，「這種政治遊戲沒有為學生們考慮。」他認為特許學校在教育工作上非常認真，應得到政府支持。

共和黨前州長柏德基認為立法機構阻止擴大公共對特許學校的投資是「絕對的種族主義」。(美聯社)

在1998年批准特許學校在紐約州經營權的共和黨籍前州長柏德基，指目前特許學校發展困境是一些左派民選官員造成，「反對特許學校的人尤其是左派民代，都有教師工會和教育機構的授意。」他批評這些民選官員「不道德」，並認為立法機構阻止政府擴大對特許學校的撥款是「絕對的種族主義」。

「這就是歧視和不公正。事實證明特許學校是成功的教育方式，沒理由為優質教育設天花板上限。」柏德基表示，教育已經成為民權問題，立法機構應該給霍楚一些空間，「她的提議非常好，我親眼看到特許學校抽籤時，家長焦急等待，還有沒中籤者的表情。」

民主黨前州參議員迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)作為少數在任時支持特許學校的民選官員，批評「試圖阻止特許學校的人就是種族主義者」，「特許學校正幫助非洲裔、西語裔等少數族裔學生，需要州長和議會擴大這些學校。」