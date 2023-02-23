我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

挺霍楚 2紐約前州長贊成增特許學校

記者張心／紐約報導
霍楚新財年撥款教育345億元，史上最高，並提鬆綁紐約市特許學校數量。。(州長辦公室提供)
霍楚新財年撥款教育345億元，史上最高，並提鬆綁紐約市特許學校數量。。(州長辦公室提供)

紐約州前州長帕特生(David Paterson)和柏德基(George Pataki)22日表態，支持現任州長霍楚(Kathy Hochul)提出的「取消特許學校上限」計畫，他們認為特許學校打破種族主義壁壘，給予少數族裔學生更多獲得優質教育的機會。

民主黨前州長帕特生支持增加特許學校，認為這能打破種族主義壁壘。(美聯社)
民主黨前州長帕特生支持增加特許學校，認為這能打破種族主義壁壘。(美聯社)

作為在哈林區(Harlem)出生的非洲裔，民主黨籍前州長帕特生對霍楚的提議表示讚賞。他在十多年前推動紐約市特許學校數量提升，對於這些年全市特許學校「寸步難行」的局面深感惋惜，「霍楚的計畫是少數族裔學生的勝利。特許學校有助打破傳統公校中對非洲裔等學生的。」

帕特生對不同利益團體就特許學校而產生的紛爭痛心，「這種政治遊戲沒有為學生們考慮。」他認為特許學校在教育工作上非常認真，應得到政府支持。

共和黨前州長柏德基認為立法機構阻止擴大公共對特許學校的投資是「絕對的種族主義」。...
共和黨前州長柏德基認為立法機構阻止擴大公共對特許學校的投資是「絕對的種族主義」。(美聯社)

在1998年批准特許學校在紐約州經營權的共和黨籍前州長柏德基，指目前特許學校發展困境是一些左派民選官員造成，「反對特許學校的人尤其是左派民代，都有教師工會和教育機構的授意。」他批評這些民選官員「不道德」，並認為立法機構阻止政府擴大對特許學校的撥款是「絕對的種族主義」。

「這就是歧視和不公正。事實證明特許學校是成功的教育方式，沒理由為優質教育設天花板上限。」柏德基表示，教育已經成為民權問題，立法機構應該給霍楚一些空間，「她的提議非常好，我親眼看到特許學校抽籤時，家長焦急等待，還有沒中籤者的表情。」

民主黨前州參議員迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)作為少數在任時支持特許學校的民選官員，批評「試圖阻止特許學校的人就是種族主義者」，「特許學校正幫助非洲裔、西語裔等少數族裔學生，需要州長和議會擴大這些學校。」

教育 霍楚 種族主義

上一則

PSEG電力公司客服電話 等待時間增15倍

下一則

電腦遊戲好壞? 25日青少年辯論賽

延伸閱讀

紐約皇后區花旗球場開發案 華社首重治安

紐約皇后區花旗球場開發案 華社首重治安
紐約市府訊息沒中文 可填表舉報

紐約市府訊息沒中文 可填表舉報
大學校園攜槍法西維吉尼亞州議會通過 待州長簽署

大學校園攜槍法西維吉尼亞州議會通過 待州長簽署
紐約客談／芝加哥選舉 或成紐約風向球

紐約客談／芝加哥選舉 或成紐約風向球
少小離家老大回

少小離家老大回

熱門新聞

蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台。(市長辦公室提供)

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

2023-02-18 07:51

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展