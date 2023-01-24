雷傑納隆科學獎決賽 紐約州3名亞裔學生入圍
享有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2022）24日公布決賽名單，前40名入圍者中共有18名亞裔高中生，其中紐約州有三名順利晉級，共同角逐總額超過180萬元的獎學金。
晉級40強的18名亞裔高中生分別來自北卡羅萊納州(North Carolina)、伊利諾伊州、德州、加州等地；其中，有三位來自紐約州。他們所在高中及科研項目如下：
Kevin Zhu，就讀於傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)，項目為復發性重複收縮和微變化的短串連(Recurrent Repeat Contractions and Micro-Changing Short Tandem)，主要調查人類癌症中多態性的不足因素(Investigating Underrepresented Factors of Polymorphism in Human Cancers)。
Emily Kim，就讀於傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)，項目研究活性碳作為吸附劑和光催化劑以去除偶氮染料的雙重效用(The Dual Roles of Activated Carbon as an Adsorbent and Photocatalyst for Azo Dye Removal)。
Sophie Zhu，就讀於紐約上州水牛城附近的威廉斯威兒東高中(Williamsville East High School)，項目關於勞倫特半數的評價單體中的因式分解(Factorizations in Evaluation Monoids of Laurent Semirings)。
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