雷傑納隆科學獎決賽 紐約州3名亞裔學生入圍

就讀於傑瑞柯高中的Kevin Zhu入選雷傑納隆科學獎40強。(主辦方提供)

享有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2022)24日公布決賽名單,前40名入圍者中共有18名亞裔 高中生,其中紐約州 有三名順利晉級,共同角逐總額超過180萬元的獎學金。

晉級40強的18名亞裔高中生分別來自北卡羅萊納州(North Carolina)、伊利諾伊州、德州、加州等地;其中,有三位來自紐約州。他們所在高中及科研項目如下:

Kevin Zhu,就讀於傑瑞柯高中(Jericho Senior High School),項目為復發性重複收縮和微變化的短串連(Recurrent Repeat Contractions and Micro-Changing Short Tandem),主要調查人類癌症中多態性的不足因素(Investigating Underrepresented Factors of Polymorphism in Human Cancers)。

Emily Kim,就讀於傑瑞柯高中(Jericho Senior High School),項目研究活性碳作為吸附劑和光催化劑以去除偶氮染料的雙重效用(The Dual Roles of Activated Carbon as an Adsorbent and Photocatalyst for Azo Dye Removal)。