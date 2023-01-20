多區學委會急缺華裔代表 教育維權者籲申請

華裔家長呼籲維權，圖為家長於會議現場抗議抽籤錄取。(讀者提供)

紐約市各學區 及全市教育委員會(Community Education Council)，正在接受新一輪的申請，華裔 教育維權人士指，不少學委會的華裔成員將不再連任，包括華埠、法拉盛、八大道等在內的學委會，華人 代表都嚴重不足，呼籲更多家長申請，申請者無需會講英語。

第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)介紹，各區及全市學委會的華裔家長代表不足，有幾位華裔家長也將不再留任。部分重要學委會無華裔，或僅一名華裔家長單打獨鬥的場面。每個學委會有11名成員，而決議案需至少六位成員支持方能通過，需要更多華人家長的加入。而若華裔家長持續不發聲，則易出現如初中升學抽籤制這樣的政策變化。如今，已有小學資優班無需篩選，中學不設先修課程，亞裔學生在優質項目及學校的比率也恐大幅下降。

司徒弼指，曼哈頓代表東區、華埠、西區的第一、二、三學區，布碌崙(布魯克林)代表日落公園、班森賀(Bensonhurst)、戴克高地(Dyker Heights)、羊頭灣等地的第15、20、21、22學區，皇后區代表艾姆赫斯特、法拉盛、森林小丘及雷哥公園的第24、25、28學區，以及全市英語語言學習生教委會(Citywide Council on English Language Learners)，均需華人家長參與。

據悉，曼哈頓華埠第二學區，將有一名華裔成員不再連任。第三學區主席劉Lucas由於孩子畢業，也將卸任。華裔人口眾多的日落公園第15學區，唯一的華裔成員盧Vincent也將卸任。皇后區艾姆赫斯特第24學區，無一華裔成員。法拉盛25學區僅兩名華裔成員，開會缺席人數多，決議案不易通過。森林小丘第28學區僅趙路一名華裔，且面臨許多支持多樣化教育及抽籤制的成員。