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貝賽3校擴建 增千餘座位

記者鄭怡嫣／紐約報導
市學校規畫局報告皇后區新校進度 。(網路會議截圖)
市學校規畫局報告皇后區新校進度 。(網路會議截圖)

市學校規畫局(School Construction Authority)3日於皇后區公所報告新校進度，皇后區正在建設的新校及新校舍共19座，其中包括貝賽學區三所華生眾多的學校。

根據學校規畫局，2021年及2022年間，皇后區已經竣工的新校或新樓共七座，包括法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)，新樓已在本學期起投入使用，增添550個座位。

施工中或即將建造的新校或新大樓共19座，其中包括貝賽(Bayside)學區的三所學校，貝賽第46小學，擴建後將增加440個座位，是全市最佳公校之一，為「2020國家藍帶學校」，亞裔學生占近七成，預計2023年完工；另一所藍帶學校貝賽第41小學，新樓建成後將增加近500個座位，華生眾多的卡多索高中(Benjamin N.Cardozo HS)也在建造新翼大樓，預計2023年完工，增加797個座位。

學校規畫局專員古德曼(Benjamin Goodman)表示，正在施工位於木邊(Woodside)北方大道的新高中樓，也是當局最大的建校項目，將增加近3100個高中座位，預計2025年竣工。此前，根據北皇后高中學區學監徐達華(Hoa Tu)，除以STEM課程為主導的哥譚科技高中(Gotham Tech High School)將遷入此樓、招收九年級學生外，市教育局還有額外的名額在此地新設一所「特殊主題」高中。

因應皇后區公校長期過度擁擠問題，古德曼表示，今年2月，市學校規畫局及市教育局出台2020至2024財年的預算計畫，修正後的計畫將在不久後公布，屆時將按最新版的預算決定可以增加的座位數量，通常，學前班至初中的新座位，根據每個學區內分區(subdistrict)的過度擁擠率等來增加，高中則根據每個區(borough)的過度擁擠率來增加。

皇后區 學區 教育局

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