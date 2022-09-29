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201初中更名布倫南初中 紀念任職50年校長

記者胡聲橋／紐約報導
市教育局官員和當地民選官員為201初中更名為「布倫南初中」剪綵。(取自紀思庭推特)
市教育局官員和當地民選官員為201初中更名為「布倫南初中」剪綵。(取自紀思庭推特)

布碌崙(布魯克林)的201初中(I.S. 201)是戴克高地(Dyker Heights)一所有著大量亞裔學生的初中。這所學校每年都有高比例的學生考入特殊高中，因此成為許多華人家長的目標初中。最近，這所初中被重新命名為「布倫南初中」(Madeleine Brennan Middle School)，以紀念在該校擔任校長長達50年的布倫南。她也是紐約市歷史上任職時間最長的校長之一。

24日，戴克高地舉行儀式，慶祝201初中正式改名。市教育總監班克斯(David C. Banks)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、第20學區教育總監普雷托(David Pretto)和201初中現任校長丘拉(Robert Ciulla)都參加了這次慶祝儀式。當地社區代表熱情向布倫南致敬。

布倫南1963年到201初中當老師，於2013年退休，期間她擔任過該校50年的校長。這位德高望重的校長一退休，當地社區就開始請願，要求以她的名字重新命名201初中。2021年4月布倫南去世後，附近居民向市教育局提出了正式為學校更名的請求。這一請求今年早些時候被批准，但學校直至上周才正式更名。

布倫南被描述為一個「開拓者」，即使在市政府威脅要削減預算的情況下，她仍努力保持學校的藝術項目，並且每天早上6時就到學校工作。布倫南還在學校組織年度莎士比亞節。學生說，這位老校長會穿著14世紀的衣服觀看演出。

第20學區教育總監普雷托在儀式上說，作為紐約市歷史上和美國公共教育中服務時間最長的校長之一，布倫南指導了無數學生、員工和未來教育系統的領導人，他很自豪能以布倫南來命名這所學校。

教育總監 紐約市 退休

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