市教育局重整資源 集中給匱乏學校及社區

市教育局把1億元教育經費和1000名教職員工進行重新部署和分配。(取自班克斯推特)

紐約市教育局 2日宣布，將把1億元教育經費和1000名教職員工重新部署和分配，以集中教育資源，挹注在疫情後最需要的社區和領域上，並消除全市教育領域的官僚主義；該宣布也獲得紐約教師聯合工會(UFT)的支持。

市教育總監 班克斯(David Banks)2日下午發表聲明，表示1000名教職員工和１億元經費將從市府到社區層面進行重新分配，旨在更好地支持學校滿足學生們的需求，「這代表著我們的資源和人員，正在由中央向社區靠攏，真正實際接觸到所服務的學生、老師及學校。」

根據聲明，1000名教職員工將被分配到公校、社區組織、合作機構等單位，在教學、社會情感、業務支持等職能領域，幫助從幼兒園到高中的學生們進行全面提升。具體到市府核心教育領導層、第一副教育總監辦公室、早期教育領域及各區辦公室的工作人員，都會被「下放」到社區工作，以便更有效的支持學校發展。

在人員抽調走以後，未來各區教育相關辦公室也將不復存在，這些人員會轉到學校裡進行評估和篩選、課程企畫、數據分析等工作。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，這次的重新分配旨在消除全市教育領域的官僚主義，拉近市府和社區的距離，一些人員也會到各校校長的辦公室，直接支持學校發展。

這已經是班克斯上台後進行的第二次「官僚主義打擊行動」，之前他取消由前市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)任命的九名執行校長(Executive Superintendent)，並要求各區的校長們重新申請工作。此舉在推行過程中遇到了不小的阻礙，但班克斯一直表示自己在考慮削減各區教育辦公室的經費，想要給校長更多的資源和人力。

雖然並未透露1億元經費的具體用途，但新政得到了教師工會的支持，紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說：「任何時候把資源放在學校和社區，對我們而言都是一種勝利。」