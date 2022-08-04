教育預算開庭前轉舵 市議長痛批

市府決定靈活使用1.5億聯邦教育救濟金資助公校。(取自班克斯推特)

曼哈頓州高等法院今(4)日預計將就暫停市教育局 削減公校預算 判決進行聽證，3日市長亞當斯(Eric Adams)攜與市教育總監(David Banks)宣布，承認可「靈活使用」1億5000萬元聯邦教育援助款，用於全市公校招聘教師和學術。市議會之前已通過教育預算，市議長歐德思(Adrienne Adams)當日批評市府是繼續「玩弄民眾」。

亞當斯和班克斯聲明稱，在即將到來的新學年，市府將允許學校靈活使用1億元聯邦援助款，讓學校進行「課業補強」(Academic Recovery)，比如學業輔導，及任用教師；此外，再撥款5000萬元作為「申訴資金」(Appeals Funding)，給那些曾對預算撥款提出申訴的公校使用。

市教育局6月初公布最新預算，指在市長亞當斯建議下，計畫未來兩年逐步削減公校經費，從今年秋季起減少2.15億元撥款，引起軒然大波；市主計長蘭德(Brad Lander)1日表示，尚有44億元聯邦教育經費未動，上學年還餘下5億元沒用，完全不需刪減2.15億元。

對此，亞當斯稱3日的撥款不是新的資金，而是對現有資金的重新分配，沒有隱瞞教育財政或額外的聯邦撥款，很多外界謠傳並不準確，「公校學生人數下降，許多人不願意承認外在條件的變化。既然很多校長和民代反映，需要更多時間來適應這種變化，那就提供更多靈活的撥款。」

市議長歐德思表示，此舉是市教育局在「繼續玩弄民眾」，單方面採取行動並規避應有的透明化和問責制，「他們今天宣布對公校預算修改，在現有預算內提高資金靈活性，這其實就是市議會一直要求他們做的。」

歐德思說，「當前的1億5000萬又是一個極具誤導性的做法，將加劇公校系統的不平等，因為這些新資金會給本來預算就已經增加的學校。」她呼籲亞當斯和班克斯停止這種傷害學生的「把戲」，恢復從公校削減的經費，「僅這部分不夠，要全部歸還。」