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新教學無限計畫 線上、混合課程任選

記者張心／紐約報導
市教育總監班克斯表示，推出專業網課教育項目旨在滿足疫情後學生的靈活學習需求。(取自班克斯推特)
市教育總監班克斯表示，推出專業網課教育項目旨在滿足疫情後學生的靈活學習需求。(取自班克斯推特)

紐約市教育局23日推出創新計畫「教學無限」(A School Without Walls)，提供兩項分別為純網課，和實體加網課的混合上課模式，首批招錄200名九年級學生，頒發正規的全日制高中畢業文憑。

市長亞當斯(Eric Adams)力推此創新計畫，表示在歷經疫情的考驗下，紐約市教育系統需要填補專業在線教育的空白，「該計畫可以為學生提供充分的學術自由，讓他們在合適自己的場所，探索個人興趣，以更靈活的方式獲取高中文憑。」

市教育總監班克斯(David Banks)也表示，疫情增加了學生對線上教育的需求，「身為教育工作者，我們有責任滿足學生的要求，維他命提供靈活的學習機會。」

「教學無限」計畫將把純網課和實體加網課混合上課模式，交由市教育全權設計，網課老師將在市教育局準備的公校教室、借助專業教學設備完成課程錄製；錄取實體加網課混合項目班的學生，將在位於布碌崙Livingston街131號的教室進行實地上課，之後再通過網路完成另一半課程；純網課班的學生會獲得市教育局準備的手提電腦，實時參加在線考勤和教學問答，每天課程包刮人文、數學和科學等。

無論是選擇哪種上課模式的學生，都可以參加線上或實體的課外活動，包括藝術、音樂、體育等社團；市教育局也同許多組織進行合作，為學生提供暑假和寒假校外實習機會，實地探索潛在的未來職業發展路徑。

「教學無限」計畫即日起啟動，針對即將於今年秋天入學的九年級學生，提供純網課和實體加網課混合模式各100名、共200名的機會，讓學生可以自由選擇完成高中學業的方式；報名將於7月6日(周三)截止，學生可以登錄MySchools帳戶，選擇「A School Without Walls Program」混合或是網課模式，錄取將以抽籤的方式進行，獲選者在7月中旬收到錄取通知，候補名單(Waitlist)的學生會以滾動錄取的方式補錄。

教育局 疫情 紐約市

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