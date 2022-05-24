大紐約區華人教育基金會獎學金 接受申請6／1截止

大紐約區華人教育基金會每年頒發獎學金，並通過舉辦各種活動幫助和支持學生成長發展。(本報檔案照)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)2022年獎學金正在接受申請，面向將在今年秋季進入大學的12年級華裔學生，提供四項獎學金共18個名額，申請截止日期為6月1日(周三)。

今年的獎學金具體包括：八個雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)，提供每名得主1萬元(四年，每年2500元)；兩個按家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名得主1萬元(四年，每年2500元)；六個優秀獎學金(Merit Scholarship)，每名得主4000元(四年，每年1000元)；兩個新移民 獎學金(New Immigrant Scholarship)，每名得主4000元(四年，每年1000元)，學生須在2019年1月1日後來美。

以上獎學金皆分為四年平均發放，支票 將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。

雲吞食品公司獎學金面向全美華生 ，其他三種獎學金面向大紐約地區(紐約州、新州和康州)的華生；申請人任選一項申請，得主將由獎學金委員會篩選，也會自動審核申請人符合資格的其他獎項。

根據要求，申請人須是全職學生；有優秀成績證明，平均分(GPA)達到3.5或以上；積極參與學校或社區活動，顯示出在課餘活動中的領導力或曾得獎；提供一封推薦信，推薦人須熟悉申請學生，例如老師或學生顧問。

申請人還需提交一篇自傳，說明個人興趣、目標、願望、特殊情況或克服的困難；新移民申請人須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷；家庭財務需要也會予以考慮。

雲吞食品公司獎學金的申請人，需提供家長/法定監護人在美國的亞洲餐館工作至少一年的證明，例如W-2納稅表或其他文件，以及法院指定監護人證明。

學生請登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org(chinesescholarship.org)，在「Students & Parents」頁面申請，若有任何問題可發送電子郵件至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854；若在線申請有不能克服的困難，也可填寫書面表格申請，請通過上述聯繫方式詢問詳情。