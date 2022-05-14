中華公所免費教防身 助亞裔自衛

中華公所第二屆免費防身術訓練班6月開訓。(記者張晨/攝影)

由於涉及華、亞裔 受害者的仇恨攻擊案件層出不窮，紐約中華公所聯合紐約華裔 美國退伍軍人會等機構，再度開始舉辦實用防身術訓練班；退伍軍人會主席朱超然有40年教授中國武術及搏擊經驗，且為前市懲教局武術教官，他表示，因為首期收效卓著，不少人既增加了防範意識又增加了信心，故此繼續開辦，望民眾踴躍參與。

第二屆免費防身術訓練班的招式將包括自衛拳擊、螳螂拳、太極拳和八卦掌等，強調以柔克剛；並搭配有拍打沙包、兩人反應對練、兩人擒拿對練、散打對練等。

朱超然表示，年初華裔女子被遊民 推入鐵軌送命，接著一名華埠韓裔女居民又被遊民尾隨進入自家寓所殺害，讓社區人心惶惶；故在天氣變暖之時再次開班授課，讓亞裔人群可以在夏日的街道上更感安全。

中華公所主席曾偉康表示，社區民眾對目前治安環境仍不樂觀，公所在過去一段時間經常接到詢問稱，是否會再次舉辦防身課程；「人們不願忍氣吞聲，希望在遭遇暴力時有能力奮起反抗。」

接下來的課程將在6月11日、6月18日、6月25日、7月9日和7月16日舉辦，時間分為上午班早9時30分至11時，地點均在公所五樓籃球場。

報名者可從即日起的周一至周五，上午10時至下午4時，親至中華公所填寫報名表；因名額有限，為方便訓練，帶同練習對手一同報名者優先錄取；年齡限制在18至65歲，若65歲以上至75歲者有意報名，需要醫生出具的健康證明。