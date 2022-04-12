市大圓桌會 討論設亞裔研究專業、增亞裔校長

紐約市大11日舉行圓桌會議，邀請亞裔社區人士和校內亞裔師生代表討論亞裔團體面臨問題。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 立大學(CUNY)11日舉行圓桌會議，邀請亞裔 社區人士和校內亞裔師生代表討論亞裔團體面臨問題，該校亞裔研究所呼籲聘用更多亞裔擔任校長；CUNY首位華裔分校校長、勃魯克學院(Baruch College)校長吳思永表示，學校有意開設亞裔研究專業，幫助亞裔學生了解自己的歷史文化，也增進其他族裔學生對亞裔的了解。

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市大總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，過去兩年來對紐約市很艱難，亞裔社區尤其艱難，不僅要面臨疫情衝擊，而且還要面對亞裔仇恨犯罪 的雙重衝擊；現在社區缺乏資源，「我們校內也看到很多亞裔學生的需求，如心理健康服務，我們希望加大投入，滿足亞裔學生的需求；我們去年也任命了兩名亞裔校長，吳思永和吳華揚分別擔任勃魯克學院校長和皇后學院校長，增加學校的多元性。」

即將在5月退休的市立大學亞裔研究所行政總監梅鄧妙蘭(Joyce Moy)表示，校長看到了亞裔面臨的問題，希望聽到亞裔社區的聲音；「我們未來也希望更多亞裔能夠擔任市大校長，增加亞裔的代表性。」

CUNY成立以來首位亞裔校長吳思永表示，市大約有20%的教職員工是亞裔，商學院更是超過30%，市大時常召開座談會，為師生提供幫助；他表示，學校目前正在討論籌辦亞裔研究專業，「通常大部分學校都有亞裔研究的課程，學生一般可以選擇輔修；許多在美國長大的亞裔對亞裔文化了解不深，將亞裔研究作為專業，不僅讓亞裔學生加深對自己文化傳統的了解，也可以讓許多非亞裔學生了解亞洲文化。」

吳華揚表示，現在亞裔社區面臨仇恨犯罪，而仇恨犯罪並不區分你來自哪裡，攻擊者覺得他們打的是中國人，但其實受害者可能是在法拉盛土生土長的菲律賓裔；「要改變現狀需要一個過程，我們必須向主流社會發聲，突出亞裔的存在感，這是我們的責任。」