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州議員提案 大學申請取消傳承錄取、提前決定

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員郭納德提出「大學公平錄取法案」。(取自州參議會網站)
州參議員郭納德提出「大學公平錄取法案」。(取自州參議會網站)

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員沃克(Latrice Walker)日前在州議會提出「大學公平錄取法案」(Fair College Admissions Act)，建議取消傳承錄取(Legacy Preference)和提前決定（Early Decision，ED）。郭納德15日表示，法案有利於移民家庭低收入家庭的孩子上大學，他將爭取州議會在6月之前舉行聽證。

傳承錄取是指如果申請者的父母等親屬在那所大學讀過書，這名學生被錄取的可能性就會增加；紐約州一些富有名望的大學中，通過傳承錄取的學生比率高達10%到25%；有人估計，申請傳承錄取可以使錄取幾率提高一至三倍。郭納德和沃克認為這種靠家人關係提高錄取率的方式是不公平的，建議立法取消。

美國大學的提前錄取分兩種，一種是提前行動（Early Action，EA），申請者被錄取了但不限於去錄取學校；另一種是提前決定ED，申請者如果被錄取，就一定要去報到，除非有極特殊的原因。

郭納德和沃克認為，低收入家庭的孩子往往要在拿到幾個學校的錄取通知書和獎助學金後，經過比較，才能決定最後到那所學校上學；對這些學生來說，他們往往不敢申請ED，因為那意味著在不知道獎助學金的情況下就要做出承諾，這些學生承受不起這樣做帶來的經濟後果。

郭納德說，紐約州有四分之一的居民是移民家庭，還有五分之一家庭的雙親有一方是移民，中國移民是紐約市移民第二多的國家；移民家庭往往沒有太多社會關係，也沒有太多財富，「大學公平錄取法案」就是為了使移民家庭和低收入家庭的孩子有更多上大學、上好大學的機會。

目前，科羅拉多州已經取消了傳承錄取，但沒有禁止ED；康州也有議員提出了禁止這兩項錄取方式的法案，但還沒有通過；加州有人提議禁止傳承錄取，但也還沒有通過。

郭納德說，這個法案現在正在州議會高等教育委員會進行討論，接下來是州眾議會和州參議會。因為今年要中期選舉，今年州議會的工作到6月份就休會。郭納德表示，他會努力爭取，讓州議會就「公平大學錄取法案」舉行聽證會。

移民家庭 低收入 紐約州

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