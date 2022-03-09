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紐約公校擬取消供應巧克力牛奶 9名國會議員抗議

記者張心／紐約報導
紐約市公校計畫取消供應巧克力牛奶，遭到九名紐約州國會眾議員的聯名抗議。(市長辦公室提供)
紐約市公校計畫取消供應巧克力牛奶，遭到九名紐約州國會眾議員的聯名抗議。(市長辦公室提供)

繼2月4日推出周五「素食日」後，市長亞當斯(Eric Adams)建議紐約市公校取消巧克力牛奶，遭到九名紐約州國會眾議員的聯名抗議。

亞當斯曾經因為糖尿病而轉為素食主義者，在2019年擔任布碌崙(布魯克林)區長期間，就曾經發聲認為巧克力牛奶含糖量過高，會對青少年兒童身體產生負面影響，「一杯巧克力牛奶含有那大量的糖分，容易導致糖尿病、肥胖和其他健康問題，與其給孩子們提供會對他們一生的身體健康有不利影響的飲品，不如換為水。」

上任後的今年1月，亞當斯再度重提此議案，要求市教育局取消公校餐食中供應的巧克力牛奶，但遭到九名紐約州國會眾議員的抗議，聯名寫信呼籲亞當斯不要禁止。

「作為代表農村和城市社區的議員，我們致力於支持整個紐約的奶農、生產商和農業合作商的發展，同時也確保紐約市公校學生可以獲得關鍵的、促進生命健康的營養物質。」信中寫到，「而且對許多紐約市的家庭來說，孩子們在公校食用的膳食，是他們獲得營養物質的唯一來源。」

這封聯名信由紐約州民主黨眾議員戴加多(Antonio Delgado)、孟昭文、馬洛尼(Sean Patrick Maloney)，和紐約州共和黨國會眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)、澤爾丁(Lee Zeldin)、譚尼(Claudia Tenney)、雅各布絲(Chris Jacobs)、卡特柯(John Katko)、里德(Tom Reed)聯名撰寫。

此外，兩黨眾議員還在信中說，會強烈支持聯邦立法「學校牛奶營養法」和「健康兒童全脂牛奶法」，以此擴大學校午餐的風味牛奶選擇。

亞當斯不是全美第一個有取消牛奶想法的市長，舊金山已經禁止了巧克力牛奶。十年前，洛杉磯成為全美第一次取消巧克力牛奶的城市，但在政策實行五年後，立法者發現該市大量被丟棄的未使用牛奶，從而造成大規模有機廢物浪費，於是又推翻了禁止巧克力牛奶的政策。

亞當斯發言人表示，辦公室已經收到議員們的信函，會進一步審查，以確定什麼方式是對紐約公校生最好的。

牛奶 亞當斯 眾議員

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