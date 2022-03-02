紐約市暑期工讀計畫開始申請 提供10萬個帶薪實習機會

紐約市「暑期工讀計畫」3月1日開放申請，4月22日結束。（取自「暑期工讀計畫」推特）

今年的「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program，SYEP)於1日開放申請，預計4月22日截止，將為全市14至24歲青少年提供10萬個實習機會。

紐約市 「暑期工讀計畫」是全美規模最大的青少年實習和就業 計畫，旨在為參與者提供帶薪實習機會，培養日後職場所需的技能和人脈。市府研究表明，為青少年提供實習崗位和就業機會，有助於減少犯罪、恢復治安，所以「暑期工讀計畫」也被市長亞當斯 (Eric Adams)視為結束槍枝暴力藍圖的一部分。

去年紐約市府在該計畫中投資預算1億5700萬元，提供大約7萬5000個就業崗位；新市長亞當斯極度重視此項目，新財年將該項目增加了7900萬元投資，累積規模達到2億3600萬元，因而崗位數量直接提升至10萬個，成為「暑期工讀計畫」成立60年來最多的一次。

「為年輕的紐約市民提供實習項目，在保證他們安全的同時，也可以幫助他們贏得一個更好的未來。」亞當斯表示，「我很高興工讀計畫1日開啟申請，幫助年輕人從事暑假工作，發展職場技能，並且留下可能會留存一生的回憶。」

根據Chalkbeat統計數據，每年約有超過15萬的學生申請「暑期工讀計畫」；今年該計畫中的CareerReady and Special Initiatives項目，已於2月14日開放申請，主要為符合資格的公校學生提供，包括遊民學生、寄宿家庭學生等；3月1日開啟的適合於普遍的公校學生。

2022年「暑期工讀計畫」預計將從7月5日開始，直到8月20日結束，包括兩個為期六周的實習；申請人需要在網上，或是同市府合作的社區組織中完成申請。欲了解更多信息，可以撥打市府熱線311或(800)246-4646諮詢。

申請網站：https://application.nycsyep.com/。