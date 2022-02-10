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波利預備學校將在紐約市率先取消口罩令

記者胡聲橋／紐約報導
波利預備學校將紐約市第一所取消口罩令的學校。(圖來自波利預備學校網站)
波利預備學校將紐約市第一所取消口罩令的學校。(圖來自波利預備學校網站)

布碌崙(布魯克林)的波利預備學校(Poly Prep)10日給學生家長發信，通知他們從2月14日開始，該校所有學生和教職員工可以自行決定是否在學校戴口罩。這所私立學校因此成為紐約市第一所取消口罩令的學校。在此之前，因為新冠疫情，在學校戴口罩是一項強制規定。

波利預備學校健康問題負責人祖爾切(Sarah Zuercher)在信中說， 學校的COVID-19病例數急劇減少，而且沒有人因為感染冠狀病毒住院，也沒有重症病人，所有記錄在案的病例都是輕症或無症狀病例，正是根據以上這些情況和最新的數據，學校做出了取消口罩令的決定。祖爾切也認識到，儘管許多人希望不戴口罩，但也有人希望把口罩當成一項預防措施，她因此鼓勵想戴口罩的人繼續戴口罩，而且可以每周在學校做一次病毒檢測。

波利預備學校位於布碌崙的公園坡區和戴克高地區，是一所有名望、有歷史的私校，該校共有一千多名學生，從小學到高中，各年級都有。

紐約州長霍楚表示，她要等到2月21-25日的寒假（mid-winter break）之後再決定是否在全州範圍內取消口罩令，新澤西州和康涅狄格州已經宣布，他們將在未來幾周內取消口罩令。

口罩 布碌崙 新澤西州

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