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紐約市公校 只有確診學生能上網課

記者張心／紐約報導
紐約市公校從2日起，只允許確診新冠的學生上網課。（取自班克斯推特）
紐約市公校從2日起，只允許確診新冠的學生上網課。（取自班克斯推特）

隨著紐約市新冠確診人數急速下降，市教育局宣布自2日起，全市公校只有病毒檢測陽性的學生可以上網課，推翻了兩周前允許感染新冠、被隔離或是有安全顧慮的學生，均可以接受網課教學的政策。

在市教育局發表的聲明中顯示，網課政策的收緊是因為疫情的趨緩和檢測水平的提高，「1月10日報告的學生和教職員工確診數為1萬4000，創下歷史新高，但是三個星期後的今天，這個數字降為810人，已有明顯改善。」

與此同時，市教育局也宣布繼續提高校內PCR檢測人數，使更多的學生可以接受檢測，「即時現在疫情趨緩，疫苗接種人數增長，市府也必須加強檢測，以確保學校不是傳播的場所。」紐約大學醫學院人口健康學教授Anna Bershteyn指出，檢測可以幫助確定，哪些公校和地區是需要特別關注的區域。為此，市教育局規定，當一個教室出現至少十個陽性病例時，他們將對整個學校進行調查。

市教育局1日還表示，將州長霍楚(Kathy Hochul)承諾的、在2月21日至25日冬假(Midwinter Recess)前發放居家檢測試劑的範圍，擴大到學前班群體，「由於我們採取了廣泛的健康安全舉措，所以公校感染人數減少了95%，而且校內陽性率遠遠低於全市陽性率。」

市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，「我們會繼續擴大校內檢測、增發家庭快篩試劑，確保每個學生在冬假之後，都能安全返校。」

教育局 檢測 公校

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