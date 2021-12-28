網課好還是到校好？ 紐約市學生各有偏愛

疫情期間，在家上網課和到校上學的效果，引起教育界討論；圖為曼哈頓華埠容閎小學日前上課的場景。(Getty Images)

去年3月新冠疫情 襲捲全美以來，紐約市上課型態全盤被顛覆。如今新冠病毐威力未除、Delta 及Omicron變種病毐接連出現下，網路上課或實體暨線上混合學習等因應模式不足為奇，比老師和學生最初所預期的還更尋常。

布碌崙 (布魯克林)公立高中Bushwick Leaders 的17歲學生彼得．鐘(Peter Chung，音譯)說，去年春假前第一次被告知上網課，當時以為在電腦前上課只有幾星期，之後會返校，結果並非如此。

很多學生最初也認為很快會恢復正常生活。

紐約大學(NYU)二年級學生岡薩雷斯(Avena Gonzales) 被迫匆忙搬出宿舍，沒有機會跟同學說再見，很沮喪；她說，課堂上可以有很棒的面對面討論和對話，上網課只能透過螢幕看到20張面孔，令人難過。

線上虛擬學習可能在家裡出現若干問題，諸如技術是否就緒、學習安全性或父母是否陪伴等，最大重點是，網課效果如何？學生能學習和吸收、如常樂於學習嗎？

布碌崙Bushwick Leaders高中另一位學生韋斯特普(Anja Westoop)樂觀說道，師生適應網課速度之快令她驚訝，完全改為網課之初確實困難，沒過多久，韋斯特普和同學們對這種模式更有信心，上網課期間，她在一場期中大考中拿到歷來最好的成績，她和一些朋友成績比疫情前好得多。

上網課後少了課堂上某些干擾，有些學生卻懷念令他們分心的干擾。

彼得．鐘想念和朋友一起上課、吃午飯、閒逛，失去這些是他一開始對網課大為不滿的重要原因。

對某些學生來說，家裡更多干擾令他們分心。高中生謝凡(Deven Chevannes)就是一例，他媽媽在家工作、要陪二年級弟弟專心做功課，有時他必須介入協助，弟弟累了不想再坐著時會非常大聲，他不得不在上課期間關閉攝相頭。

今年稍早，市長白思豪 (Bill de Blasio) 宣布返校上實體課程，許多學生鬆了一口氣。

有些學生卻覺得上網課是在家舒適學習的便捷方式。韋斯特普承認會想念朋友，但不必上課前整整一小時醒來、往返學校真的很好。