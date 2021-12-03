紐約市教育總監波特月底離任 班克斯料接棒

現任市教育總監波特表示，將於年底白思豪政府屆滿時離任。（市長辦公室提供）

市教育總監波特 (Meisha Porter)將於年底市長白思豪任期屆滿時離任，將前往布朗士社區基金會(Bronx Community Foundation)擔任執行長。

波特在教育局任職超過20年，今年3月接任辭職的前教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)，成為紐約市史上首位非洲裔女性教育總監，上任九個月以來主要處理校園疫情以及公校 全面重開事宜；目前普遍預期候任市長亞當斯(Eric Adams)明年1月上任後將任命新的教育總監，Eagle Academy公校系統的班克斯(David Banks)預計將接任。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「波特在她的職業生涯中一直為紐約市的學生們服務，我們曾一起重開公校、啟動歷史性的課業恢復計畫，並在社區實現了前所未有的教育平等；她一直孜孜不倦地工作，確保孩子們享受高質量教育。」

和前任卡蘭扎相比，波特被認為能夠團結教育局各方利益；她推出了公校暑期班項目「夏季崛起」(Summer Rising)，為有需求的孩子提供課業幫助和課外娛樂，全市約有20萬學生參加；此外，波特還領導了今秋公校全面重開的工作，以及規畫了數百萬元聯邦救濟款的支出；同時，她也在白思豪取消資優班項目(Gifted and Talented)項目的決策中扮演重要角色。

不過，即將上任市長的亞當斯曾一再表態將擴大資優班，最終如何實施將取決於亞當斯及波特的潛在繼任者班克斯；班克斯被指與白思豪在教育理念上有許多共同點，例如增加教育資源和社會服務，幫助弱勢社區的學生成功等。