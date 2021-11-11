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皇后區公校爆集體感染 166小學緊急關校轉網課

記者張心／紐約報導
皇后區公立166小學因爆發校內集體感染緊急關閉。（取自谷歌地圖）
皇后區公立166小學因爆發校內集體感染緊急關閉。（取自谷歌地圖）

皇后區阿斯托利亞(Astoria)第166公立小學(PS. 166)爆發校內集體感染，市教育局10日上午緊急通知關閉學校、全校師生轉線上學習十天，之後觀察疫情傳播情況，再進一步通知是否返校；這是今秋公校復課以來，第二所因為集體感染而緊急關閉的學校。

原訂於10日下午開放校內兒童疫苗接種點的166小學，自11月3日至9日期間，陸續有22名學生和三名教職員工感染新冠，今年以來該校共有37人確診。

「這是一個警鐘，我現在還在接受這種突發狀況。」緊急接到校方通知的家長們，紛紛趕往學校領取電子教學設備。家長Meire Fodor說，「我很震驚，這真是太可怕了，非常擔心自己的小孩已經感染。」

面對教育局和校方閉校轉線上授課的通知，不少家長十分贊同，「我一直在和孩子講，別擔心，老師和我們都很在意疫情傳播，學校正在全力解決。」家長Marisol Quinones說，「孩子們真的非常恐懼，擔心自己被傳染。」

此次的集體爆發也讓家長們多了一個鼓勵孩子接種兒童新冠疫苗的理由。作為全市兒童接種點的166小學，市教育局發言人通知，復課後何時開放接種站另行通知。

自9月公校復課以來，曼哈頓東哈林區(East Harlem)的公立79小學在開學不到一周時，就因為19例密集感染而停課。

市長白思豪表示，全市接種疫苗的人數眾多，這學期開學後再次關停的門檻已與去年不同，「市府始終與學校保持聯繫，為創造安全環境而採取的預防措施是有效的。」他說，「接種疫苗的人數非常多，學校裡接種的教職工也很多，公校系統的新冠感染率低得令人難以置信。」

教育局 疫苗 公校

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