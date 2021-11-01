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美東第一所 賓州州大與台師大簽署「台灣優華語計畫」

記者顏嘉瑩／紐約報導
賓州州大與台師大合作「台灣優華語計畫」，於1日在線上舉行簽約典禮。(駐紐約台北經濟文化辦事處教育組提供)
賓州州大與台師大合作「台灣優華語計畫」，於1日在線上舉行簽約典禮。(駐紐約台北經濟文化辦事處教育組提供)

美國賓州州立大學(Pennsylvania State University，PSU)與台灣師範大學，於1日在線上舉辦簽約典禮，簽署「台灣優華語計畫」(Taiwan Huayu Best Program)合作備忘錄及兩校合作協議，開啟雙方的華語文教學合作；賓州州大成為美東地區第一所與台灣當地大學合作，推動台灣優華語計畫的公立大學。

當天的簽約，由賓州州大校長Eric J. Barron與台師大校長吳正己代表簽署兩校合作協議；「台灣優華語計畫」合作備忘錄，則由賓州州大國際副校長Roger Brindley、該校亞洲研究系系主任Erica Brindley，及台師大國際事務處處長林俊吉代表簽署。

「台灣優華語計畫」合作項目內容，包括在賓州州大設立「海外華語教學中心」，由台師大每年選送兩位資深華語教師至該中心教授華語文課程，推動華語文測驗及推廣台灣文化，另外還設立「優華語獎學金」，選送優秀的賓州州大學生到台師大國語中心深度研習華語，並配合台灣2030雙語國家政策，由賓州州大的學生，到新北市偏鄉小學擔任「大手攜小手｣的英語教學助理。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣與美國在去年12月簽署「台美教育倡議」，華語文教育為該計畫重要的一環；台灣擁有優質的華語教育課程及師資，尤其是自由開放的學習環境，更成為優勢，該合作計畫將可為賓州州大挹注豐富的華語文教育資源，也為兩校帶來互利互惠的效益。

台師大校長吳正己表示，該校與賓州州大多年來在研究、教學及行政各方面已建立密切的合作與交流，此次透過該計畫，更讓兩校合作關係邁向新的里程碑；他說，台師大為知名華語教學品牌，而在該校創新華語數位工具的協助下，賓州州大的海外華語教學中心，將成為該地區學習華語的最佳管道。

當天線上簽約典禮與會嘉賓，還包括賓州州教育廳副廳長Tanya Garcia、賓州參議員Gene Yaw，以及賓州眾議員David Rowe等人。

賓州 台灣 教育

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