每月補助50元網費 教育局籲家長申請

目前紐約市申請「緊急寬頻福利」家庭較少，教育局鼓勵大家申請。（本報檔案照）

紐約市 公校學生獲益於一項聯邦援助項目，都有資格獲得折扣網路和電子設備，然而目前全市申請家庭仍較少，教育局 鼓勵大家申請。

在該項目下，每個學生家庭每月可獲得最高50元的寬頻網路和相關設備補助，每家庭還能一次性獲得最高100元的手提電腦、平板電腦或台式電腦補助。

這些補助來自聯邦32億元的「緊急寬頻福利」計畫(Emergency Broadband Benefit，EBB)，為因疫情 而失業或收入驟減，且2020年個人年收入在9萬9000元以下、年收入19萬8000元以下的家庭提供幫助。

該計畫會持續至聯邦政府宣布新冠疫情結束之後的半年，或在補助預算用罄時終止；根據目前聯邦數據，該計畫仍有約25億元資金未使用，占項目總金額的78%，紐約州雖有43萬3000多戶家庭加入計畫，但該數字仍遠低於可申請的家庭數字。

根據紐約市府去年公布的數據，紐約市有近五分之一的學生家中缺少寬頻網路，且沒有移動網路。

市教育局發言人表示，因為獲得免費學校午餐或減免餐費學生，都在補助範圍內，所以紐約市公校學生家庭無論年收入多少，都有資格申請該項福利。

申請者需要登錄網站https://getemergencybroadband.org/申請，並在住所附近尋找寬頻網路商，就可參與，也可諮詢當前使用的網路服務商，若選擇參與，商家可在為顧客提供折扣價後獲得聯邦政府的補償。