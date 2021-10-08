紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替

市教育局將使用「衝刺學習」項目代替個別「資優班」。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 8日開始動作，著手取消其認為有種族隔離爭議的「資優班 」(Gifted and Talented)項目，將使用提供給所有學生的「衝刺學習」來代替；其從2022年秋季開始，將不再舉辦考試；但由於白思豪任期將至，該進程何去何從，將取決於下任紐約市長。

這種全新的「衝刺學習」模式，白思豪政府稱為「智慧紐約」(Brilliant NYC)，預計將提供該學習模式的小學數量從目前的80所增加到800所；這可以讓接受更優質教育的學生人數將增加26倍以上，從2500人變成惠及全市的65000名幼稚園孩童。

「根據單一測試判定學齡兒童的時代已經結束，「智慧紐約」將為數以萬計的兒童提供有針對性的「衝刺學習」，而不僅僅是少數的特權。」白思豪說，每個孩子都應該充分發揮他們的潛力，而這種新的、公平的模式給了他們這個機會。

目前資優班的學生仍將正常參加該項目，但他們會是該項目的最後一批學生，而在2022年秋季，針對4歲兒童的招生考試將不再舉行。

資優班批評人士指責，該考試體系偏袒白人和亞裔學生和家境優渥者，因為這些家庭有更好的資源可以聘請私人教師，這使得他們占到了項目總體的75%。

這一改革對白思豪的可能繼任者、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)構成了挑戰，他將不得不在上任的第一年實施一套全新的體系。