高中教學樓摩肩接踵 家長斥罔顧人命

布碌崙漢密爾頓堡高中走廊擠滿上課的師生。(取自希利推特視頻)

公校開學僅一周，已有超過800名學生確診、370間教室關閉，全市多所高中家長投訴學校過度擁擠，斥政府和校方罔顧人命，呼籲重新恢復網課選項。

孩子就讀森林小丘高中(Forest Hills High School)的陳楠(Shelly Channan)向紐約 郵報表示，全校4000名學生擠在一棟教學樓里，根本沒有任何社交距離 ，簡直是罔顧人命；從她向紐約郵報提供的照片來看，學校走廊之間人流攢動，大量學生聚集在教室和餐廳，場面可謂是摩肩接踵，毫無社交距離可言。

過度擁擠也是市其他高中所存在的問題。孩子就讀於布碌崙漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)的家長希利(Paullette Healy)，則發推特視頻展示開學首周教學樓擁擠的盛況，配文呼籲政府重開網課選項，「即使已經有錯峰上課時間表，但原本設計容納3000名師生的教學樓，卻已塞爆到5000人。」

教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)分會主席，同時也是森林小丘高中英語教師的伯格斯坦(Adam Bergstein)則表示，當前該校的容量達到196%，4000名高中生同時聚在一個教學樓簡直是可怕。

他已經在8日向市教育總監波特(Meisha Ross Porter)寫信，呼籲政府能夠在佩戴口罩和保持社交距離的基礎上，再提供其他有效指導以保護師生安全，「但我們還沒有收到她的回復」。

「距離再一波大流行應該是不遠了，很多家長因此都不送孩子回校上課。」孩子就讀高一的阿米諾娃(Elena Aminova)說，「政府應該採取網課和線下授課結合的學習方式，讓孩子們能彼此保持安全的社交距離。」

面對多位家長發在社交網絡的教學樓擁擠照片，市教育局 (DOE)代表斯提爾(Nathaniel Styer)回應，「這種聚集是短暫的，並不至於帶來大規模的病毒傳播」，並表示已經採取措施為森林小丘高中聘請更多工作人員，幫助規範學生保持社交距離。