夏令營屢傳疫情 應考察營區成人接種率

專家建議，若帶孩子出行，應提前查看目的地的口罩令和接種率。(美聯社)

包括紐約州在內的多地夏令營，近期都爆出集體感染新冠病毒事件，令孩童家長深感不安，但暑期也是家長帶孩童出遊體驗生活，以及參加營地活動的最佳時期，為確保還無法接種疫苗的12歲以下孩童的安全，專家指出，要注意孩子所在環境成人的接種率，以及周圍人對戴口罩 的態度。

紐約上州一處夏令營22日爆出集體感染新冠病毒事件，550名營員中有31人新冠檢測結果為陽性，他們都是12歲以下的兒童，還無法接種疫苗；好在這些確診兒童病情都不嚴重，大多數感染者和接觸者已經回家。

今年夏天美國其他地方也出現夏令營群體感染，德州有超過125名青少年和成人在參加完教會營地的室內活動，後檢測結果呈陽性，伊利諾州一處夏令營也出現85起陽性病例，其中多為青少年。

雖然新冠病毒對兒童影響較小，但兒童感染住院數量仍占到一定比率，疫情爆發至今，紐約市 有超過1700名兒童因感染新冠住院；英國 衛生部的數據則顯示，Delta變種病毒的威力遠超此前的英國變種病毒，在上個冬季疫情高峰期，英國每10萬名十歲至19歲青少年中，有300人感染，該數字在Delta病毒爆發後已經達到600人。

哥倫比亞大學兒科醫生Philip Zachariah提醒家長，在為孩童準備暑期活動時，要注意兩點：一是孩童周圍是否有很多還未接種的成人，在送孩子前往夏令營前，應注意營地員工的接種率，如果接種率在80至90%之間，孩童也就能獲得相對安全的環境。

此外，若帶孩子出行，應提前查看目的地的口罩令和接種率相關情況，若前往接種率較低的地方，最好在室內戴上口罩。