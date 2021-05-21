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對抗仇恨亞裔 長島華生辦集會發聲

記者朱蕾／紐約報導
黃若晨(左起)、黃啟扉、郭美希，共同舉辦此次大型集會，抗議種族歧視和仇恨，慶祝亞太裔傳統月。(主辦方提供)
黃若晨(左起)、黃啟扉、郭美希，共同舉辦此次大型集會，抗議種族歧視和仇恨，慶祝亞太裔傳統月。(主辦方提供)

長島賽奧塞(Syosset)三名華裔高中生日前發起一場主題為「愛、團結和行動」(Love, Unity and Action)的大型集會，希望號召更多亞裔青少年發聲，對抗種族歧視和仇恨，積極參與社區事務，幫助提升亞裔的影響力；該活動吸引超過300人參加，從國會到地方數十位民選官員均到場支持。

舉辦此次集會的華裔學生郭美希(Sabrina Guo)、黃啟扉(Alan Huang)和黃若晨(Elizabeth Huang)，與多名亞裔學生團體代表上台演講，傳遞信息，包括「我們不需要證明自己是美國人，我們就是美國人」，「我們選擇愛而不是恨，我們選擇求同存異齊心協力，我們選擇有建設性的行動」，「心懷善意建造溝通渠道」，「愛是一件難做的事情，但我們可以做得更好」等。

賽奧塞高中(Syosset High School)十年級學生郭美希是「長島工薪階級抗疫」(Long Island Laboring Against COVID-19，簡稱LILAC)聯盟的創辦人，她表示，「3月在納蘇郡(Nassau County)政府前的抗議仇恨亞裔集會有大批民眾到場，給了我很大動力在社區舉辦一場集會，發出我們的聲音，呼籲各族裔團結，讓社區、學校更安全；同時讓曾遭遇仇恨攻擊、歧視的受害人知道，他們並不孤單。」

郭美希說，舉辦一場大型集會並非易事，先要申請集會許可證、並邀請民眾官員、社區代表等參加；「重要的是，此次活動不僅為了亞太裔，而是每個人都可參與並慶祝，了解亞裔的歷史、故事，促進各族裔間的和諧」。

郭美希還表示，「仇恨和歧視不僅是亞裔面臨的問題，也不僅是美國的問題，而是人類的問題，會影響我們所有人。」

黃啟扉(Alan Huang)是美國青年領袖組織(AYLUS)發起人，這也是他首次舉辦大規模集會，他說，大約四周前開始籌畫，期間的溝通和安排非常重要，從中學到很多。

作為在美出生長大的亞裔，黃啟扉說，雖然他尚未遭遇過直接的歧視和攻擊，但小學時曾帶食物到學校被同學調侃；去年他創辦美國青年領袖組織，致力於促進社區凝聚力、文化交流和多樣性，並服務社區，「我們想通過行動展示，亞裔也可以幫助社區。」

黃若晨也曾在公共場所遭遇白人對她說種族主義詞語。她說，「亞裔很久以來因模範少數族裔的名聲被孤立，我們希望通過集會，增加不同族裔間的相互了解，展示我們可以團結一致。」

長島地區的很多亞裔學生積極參與此次活動。(主辦方提供)
長島地區的很多亞裔學生積極參與此次活動。(主辦方提供)
青少年手舉標語參加集會。(主辦方提供)
青少年手舉標語參加集會。(主辦方提供)
青少年手舉標語參加集會，孟昭文(右三)等民選官員到場支持。(主辦方提供)
青少年手舉標語參加集會，孟昭文(右三)等民選官員到場支持。(主辦方提供)

亞裔 美國 種族歧視

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