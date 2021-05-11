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「美國獎學金」13日頒獎 傾聽學子成功故事

記者朱蕾／紐約報導
「夢想到成功」慶典將介紹2021年「夢想獎」獲獎者。(取自活動官網)
「夢想到成功」慶典將介紹2021年「夢想獎」獲獎者。(取自活動官網)

全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)，將於13日(周四)晚線上舉辦2021年「夢想到成功」(Dreams to Success)慶典；「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡(Tina Lee)表示，歡迎共同支持和慶祝學生的成功，傾聽充滿希望和鼓舞人心的學子故事。

「美國獎學金」自1958年成立以來，通過多種學生支持項目，力求使所有人都有機會獲得高等教育，至今已向超過280萬名學生發放45億元獎學金。

李德怡表示，其中的「夢想獎」(Dream Award)於2014年創立，已累計頒發超過240萬元獎學金、幫助130名學子解決經濟等方便的困難，順利求學。世界日報在「夢想獎」創辦之初捐款10萬元，且持續每年捐款，設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」(World Journal Award for Chinese American Students)，確保該獎項至少有一個華生名額，助更多華裔學子接受高等教育、實現夢想。

今年的「世界日報華裔學生獎學金」得主是紐約布碌崙(布魯克林)華生鄭可欣。鄭可欣的父親2015年在工作中受傷後無法工作；作為家中最大的孩子，鄭可欣積極分擔母親養家的重擔，並照顧弟妹。她正在復敦大學(Fordham University)就讀本科，主修心理學和中國研究，計畫2023年畢業，希望學有所成後回饋社區。鄭可欣也是2019年「大紐約區華人教育基金會」獎學金獲獎者之一。

「美國獎學金」會長兼執行長Robert C. Ballard表示，本屆「夢想到成功」慶典由新聞頻道MSNBC主播呂勇詩(Richard Lui)主持，將介紹2021年「夢想獎」獲獎者，還有特別嘉賓演講、音樂表演等，並會進行現場籌款，以支持「夢想獎」;他說，「你們的支持與參與至關重要。」

「美國獎學金」的「夢想到成功」慶典將於13日(周四)晚6時30分至8時舉行，歡迎各界人士線上共襄盛舉；更多信息、註冊參與或捐款，請至網站：scholarshipamerica.org/news-events/dreams-to-success。當晚活動期間的捐款將會有匹配金額，使您的愛心所帶來的影響加倍。

「美國獎學金」舉辦「夢想到成功」慶典，李德怡(左二)與2018、2017年夢想獎...
「美國獎學金」舉辦「夢想到成功」慶典，李德怡(左二)與2018、2017年夢想獎得主合影。(本報檔案照)

美國獎學金 教育 華裔

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