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公校下學年將收全額公平資金

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，全市近1200所公校將全額收到「公平學生資金」。（市長辦公室提供）
白思豪表示，全市近1200所公校將全額收到「公平學生資金」。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，全市近1200所公校從下一學年起，將首次全額收到每年總額達6億元的「公平學生資金」(Fair Student Funding)，用於招聘教師、新增教育資源和興辦教育項目。

「公平學生資金」由州府設立，目的是為全州有需要的學校增加投資，如服務需要教學介入的學生、殘障學生和英語水平不佳的學生，也是許多學校的首要資金來源；然而，多年以來紐約市公校從未全額收到這筆資金；根據州府新財年預算，州府今年將重啟14億元的資金，用於該項目。

市府數據顯示，自白思豪上任以來，全市公校共收到16億元的「公平學生資金」，接收率從2014年的81%增至下學年的100%，預計將有超過一半的公校的預算將因此增加；數據顯示，目前全市共有1164所公校這筆資金的接收率不足100%。

許多校長都將「公平學生資金」作為最有價值的自資金來源，因為他們可以自行決定如何使用這筆錢，包括招聘教師、新增教育資源等；白思豪說，「疫後全面恢復也要求我們對學生增加投資，這筆資金意味著更多錢可以直接投入到服務學生當中，可能帶來更高的畢業率、更低的輟學率，讓更多孩子進入大學。」

市議長張晟(Corey Johnson)和市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)此前也就這筆資金施壓州議會；張晟表示，這筆錢能夠解決學校的財政困難，「現在校長們可以用這筆錢招聘更多老師、輔導員和社工。」

公校 教育 紐約市

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