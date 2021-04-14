華生做蛋糕義賣 捐款社區治安隊

姜厚琪(右二)將做蛋糕義賣所得，捐給社區治安隊，左一為杜彼得，左二為戴宏，右一為范廣強。(記者朱蕾/攝影)

紐約長島16歲的華裔高中生姜厚琪(Isabelle Chiang)，想為阻止仇恨和歧視亞裔 出一份力，利用春假時間自己做蛋糕義賣，籌得600元善款；姜厚琪的父母和法拉盛 華人工商促進會(FCBA)也各捐出600元，13日共同將總金額1800元的支票贈送給繁榮社區基金會(PCF)社區治安隊，支持社安隊保護社區。

姜厚琪是長島大頸南高中(Great Neck South High School)11年級學生，她從社區和媒體了解到，近期針對亞裔的仇恨攻擊和歧視大增，希望自己能夠盡一份力。

姜厚琪說，「我平時很喜歡做蛋糕，就決定做一些蛋糕義賣，所得全部捐給幫助亞裔社區打擊罪案的團體。」於是她利用一周春假，做了很多精美蛋糕並透過網路義賣，弟弟也幫忙一起送蛋糕。

姜厚琪的父親姜明偉表示，「我們非常支持女兒，並鼓勵她，會為她賣蛋糕所得匹配相同金額一併捐出，很高興通過法拉盛華商會、109分局，把錢捐給社區治安隊；雖然錢不是很多，但是她的一片心意，也希望能夠帶動更多人關注和重視針對亞裔的仇恨和歧視。」

華商會首席顧問杜彼得表示，姜明偉是前華商會理事，他告知姜厚琪的行動並諮詢捐款事宜時，華商會認為此舉很值得肯定，也為姜厚琪匹配600元」；經過法拉盛109分局推薦，姜明偉詢問女兒意見後，決定將款項捐給PCF社區治安隊，支持社安隊的義行，「華人正在通過各種形式支持和保護社區」。

法拉盛華商會理事長戴宏表示，姜厚琪展現了華裔年輕一代的責任心和使命感，面對仇恨亞裔，華裔後代不僅沒有退縮，反而通過自己的力量積極做貢獻。

PCF社區治安隊會長范廣強表示，因為各界的大力支持，社安隊才能很快成行並開始巡邏；成員全部是義工，奉獻自己的時間和精力，來增加對社區的保護，「感謝姜厚琪及其家人以及華商會，這筆捐款對我們很重要，有助強大我們的巡邏隊伍，更好保護社區。」

109分局社區事務官Danny Wong表示，社區治安隊是警方的協助力量，警方也會對社安隊給予充分支持。